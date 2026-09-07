Baleares empezará el curso 2026-2027 con unos 159.000 estudiantes, 19.000 profesores y casi 190 aulas modulares

Archivo - Una alumna cruza el paso de cebra para llegar al IES Sant Marçal. - AYUNTAMIENTO DE MARRATXÍ - Archivo

PALMA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El curso escolar 2026-2027 en Baleares arrancará este jueves con aproximadamente 159.000 alumnos --unos 2.000 menos que el año anterior--, 19.000 profesores --220 más--, 190 aulas modulares --22 más-- y diversas infraestructuras educativas en distintas fases de ejecución.

Estas son algunas de las cifras que ha detallado el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, en una rueda de prensa ofrecida este lunes con motivo del inicio de curso, en la que ha resaltado la dotación en personal y la mejora de sus condiciones laborales.

Para este curso, la totalidad de los centros de Infantil y Primaria dispondrán de servicio de comedor para sus estudiantes, tras conseguir extenderlo a los 19 centros que faltaban.

Las ratios en las aulas, generalmente, serán inferiores a los máximos legales de todas las etapas educativas y únicamente se superan en 45 de los 4.800 grupos formados este curso.

Igualmente, se pondrá en marcha el programa del Bachillerato de Excelencia para 74 estudiantes de Mallorca y Eivissa, en el que se les proporcionará una preparación "más profunda".

Al aumento de personal habría que añadir los 39 especialistas educativos de atención a la diversidad, que formarán parte de una plantilla de unos 1.700 para este curso. Además, hay que sumar a los 79 psicólogos ya existentes para alumnos de Secundaria, Bachillerato y FP, los 11 psicólogos generales sanitarios que prestarán servicio en Primaria.