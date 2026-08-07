Baleares equiparará el salario de las educadoras de las 'escoletes' concertadas no integradas

Archivo - Aula de la 'escoleta' de Sant Rafel. - CONSELLERIA DE EDUCACIÓN - Archivo

PALMA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado un decreto ley de medidas urgentes en materia de educación que incluye, entre otras medidas, la equiparación del salario de las educadoras de las 'escoletes' concertadas no integradas con el de sus compañeras de otros centros.

Lo ha anunciado el conseller de Educación y Universidades, Antoni Vera, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern celebrada este viernes.

El decreto ley, que ahora deberá ser convalidado por el Parlament, para lo que el Govern en principio cuenta con los apoyos suficientes, tiene como objetivo completar el desarrollo del modelo de financiación del primer ciclo de educación infantil y mejorar las condiciones sociolaborales de los profesionales del sector.

Para ello, modifica el decreto ley que regula la gratuidad de la escolarización básica de 0 a 3 años y el sistema de sostenimiento con fondos públicos de los centros que imparten esta etapa educativa.

De este modo, a partir de enero de 2027 los maestros y los técnicos de educación infantil de los centros concertados de primer ciclo se incorporarán al sistema de pago delegado de nóminas.

Esto significa, ha explicado Vera, que la administración autonómica será la encargada de abonar las nóminas de estos trabajadores aunque su relación contractual realmente sea con las empresas privadas que son titulares de los centros concertados, algo que hasta ahora se hacía en toda la educación concertada salvo en la etapa 0-3.

Además, el decreto ley crea el complemento de equiparación salarial, una nueva herramienta de financiación destinada a mejorar las retribuciones de los profesionales del sector sin necesidad de modificar el régimen laboral ni el convenio colectivo que les sea aplicable.

Esta medida, ha sostenido Vera, contribuirá a reducir las diferencias salariales existentes entre trabajadores que desarrollen funciones equivalentes en centros sostenidos con fondos públicos.

"El objetivo es que todos reciban el mismo sueldo por el mismo trabajo que hacen, eliminado las diferencias que había entre el convenio 7 y el convenio 13, este último estatal y que no tiene en cuenta la realidad de Baleares. Era un compromiso del Govern y es de justicia", ha subrayado.

COMPATIBILIDAD ENTRE LA MEDICINA Y LA DOCENCIA

Por otro lado, esta nueva normativa incluye también una modificación de la ley del sistema universitario de Baleares con el objetivo de consolidar la participación de los profesionales de los hospitales y los centros de salud en la docencia universitaria de los estudios de Ciencias de la Salud.

El texto prevé tres nuevas disposiciones adicionales que regulan el profesorado con plaza vinculada, la participación del personal asistencial en actividades docentes y el régimen de los convenios que articulan la colaboración entre las instituciones sanitarias y la Universitat de les Illes Balears (UIB).

De esta forma, la norma permitirá vincular plazas asistenciales del IBSalut con diversas figuras de profesorado universitario, para reforzar la coordinación entre las funciones docentes y asistenciales, y favorecer una participación más estable de los profesionales clínicos en la formación universitaria. La UIB creará un complemento dirigido a estos profesionales.

También se regula la participación de aquellos profesionales sanitarios que colaboran en tareas como la supervisión de prácticas, la tutorización de estudiantes, los seminarios o las sesiones clínicas, reconociendo su contribución al proceso formativo manteniendo su relación con el IBSalut y percibiendo un complemento de colaboración docente.

Además, se define el contenido de los convenios de vinculación entre el Govern, el Servicio de Salud i la UIB, que tendrán que regular aspectos como las plazas vinculadas, las actividades docentes y asistenciales, los mecanismos de coordinación y los sistemas de seguimiento y compensación.

La ausencia de este régimen de compatibilidad era una cuestión que había generado "bastante preocupación", ha admitido Vera, dado que a su parecer la viabilidad de la Facultad de Medicina de la UIB "pasa por tener un profesorado estable" que se conseguirá con esta modificación normativa. "Es lo que nos demandaba el sector", ha subrayado.