Baleares espera que los 2.218 millones de euros extra para dependencia se traduzcan en una financiación "real y estable"

Archivo - La consellera de Familia y Bienestar Social, Sandra Fernández, durante una sesión plenaria en el Parlament balear, a 4 de noviembre de 2025, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear ha deseado que los 2.218 millones de euros extra que el Gobierno invertirá en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia se traduzcan en una financiación "real, estable y suficiente" para el archipiélago.

La Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, en un comunicado, se ha mostrado a favor de " cualquier incremento de recursos", pero ha considerado que los derechos sociales deben sostenerse "sobre una financiación estructural y no sobre anuncios puntuales".

Sin unos presupuestos generales del Estado que garanticen esa financiación, ha sostenido la Conselleria, el anuncio realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "se limita a una solución puntual para 2026 y no ofrece certezas sobre la sostenibilidad futura del sistema".

"Las personas dependientes y sus familias merecen certezas, no anuncios que generan expectativas sin ofrecer garantías reales. El Govern lleva años reclamando una financiación justa para la dependencia y necesitamos saber cuánto recibirá nuestra comunidad y cómo se garantizará la sostenibilidad del sistema en los próximos años", ha dicho la consellera del ramo, Sandra Fernández.

El Govern ha señalado que el real decreto a través del cual se articulará esta inversión no concreta el reparto entre comunidades autónomas ni incorpora una garantía jurídica que asegure que el Estado asumirá el 50% del coste del sistema en 2027, tal y como prevé la Ley de Dependencia.

En Baleares, ha subrayado la consellera, este incumplimiento resulta "especialmente evidente", dado que la aportación estatal a su sistema de dependencia apenas alcanza el 18,7%.

A pesar de esta infrafinanciación, ha reivindicado, el Govern ha continuado reforzando el sistema gracias a un incremento del presupuesto de 50 millones de euros, un 31,7% más que durante la pasada legislatura.

Este esfuerzo, ha defendido, está permitiendo mejorar los principales indicadores del sistema pese a que las solicitudes de dependencia han aumentado un 27%, pasando de 39.451 en 2022 a más de 50.000 en la actualidad.

En ese contexto, se ha logrado reducir un 15% la lista de espera para la valoración, situando el tiempo medio de resolución en 203 días, 117 días por debajo de la media nacional.

Asimismo, las prestaciones reconocidas han aumentado un 35,9%, pasando de 42.852 a 58.263, lo que supone más plazas residenciales, más ayuda a domicilio, más teleasistencia y más apoyos para las familias.

Además, se han incrementado en 43.000 horas los servicios de ayuda a domicilio y se han destinado 11 millones de euros para ampliar la teleasistencia hasta alcanzar los 23.000 terminales.

"Los resultados demuestran que Baleares está mejorando la atención a la dependencia incluso soportando una financiación claramente insuficiente por parte del Estado. Hoy atendemos a más personas, concedemos más prestaciones, reducimos las listas de espera y ampliamos la red de recursos. Con una financiación justa podríamos avanzar todavía más rápido", ha apuntado Fernández.