Baleares expresa su "máximo respeto" por el aval del TJUE a la amnistía

Interior del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), a 16 de julio de 2026, en Luxemburgo (Luxemburgo). - Julien Warnand / Belga / Europa Press

PALMA 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear ha expresado su "máximo respeto" por al aval que la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha dado a la Ley Orgánica de Amnistía (LOA).

De este modo se ha expresado la vicepresidenta segunda del Ejecutivo autonómico, Antònia Maria Estarellas, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern celebrada este viernes.

Estarellas, pese que ha dicho desconocer "la letra pequeña" del pronunciamiento conocido el jueves y se ha mostrado reacia a hacer "muchas valoraciones" sobre cuestiones judiciales, ha trasladado su "máximo respeto" por la decisión del TJUE.

"Me faltan conocimientos para poderla valorar, pero saben cuál es nuestra opinión sobre la amnistía y la seguimos manteniendo", ha subrayado.

El Govern interpuso un recurso de inconstitucionalidad con la ley de amnistía, que fue rechazado el pasado mes de febrero por el Tribunal Constitucional (TC) al entender que sus alegaciones son "básicamente coincidentes" con las realizadas por otras comunidades autónomas presididas por el PP que también fueron desestimadas.