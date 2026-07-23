Baleares firma un acuerdo con Trabajo para el registro electrónico de convenios colectivos y planes de igualdad

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PALMA 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha aprobado la firma de un convenio de colaboración con el Ministerio de Trabajo y Economía Social para el funcionamiento por medios electrónicos del registro y depósito de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad, el depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales, y el registro de empresas de trabajo temporal.

El vicepresidente y portavoz del Govern, Antoni Costa, ha indicado que entre el Ministerio de Trabajo y Economía Social y la Comunidad Autónoma de las Illes Balears se han suscrito diversos convenios para el funcionamiento de las aplicaciones electrónicas del Ministerio de Trabajo y Economía Social que dan soporte informático a varios procedimientos.

La entrada en funcionamiento de estas aplicaciones ha permitido que cualquier trámite relacionado tanto con el registro y depósito de convenios colectivos, acuerdos colectivos de trabajo y planes de igualdad, el depósito de estatutos de las organizaciones sindicales y empresariales, como el registro de empresas de trabajo temporal pueda realizarse de forma electrónica.

De esta manera, trata de cumplir con el derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con las administraciones públicas que establece la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Este sistema compartido permite garantizar una gestión homogénea de los procedimientos administrativos, asegurar la interoperabilidad entre administraciones públicas, facilitar el acceso a información actualizada y reforzar la coordinación institucional en el ejercicio de las competencias respectivas.

La tramitación de este convenio asegura la continuidad de los servicios electrónicos dirigidos a la ciudadanía y a los agentes sociales, al facilitar la presentación telemática de solicitudes, la consulta de los registros y la tramitación íntegramente electrónica de los procedimientos, en cumplimiento de lo dispuesto en la ley.

Por todo ello, ha resaltado que la formalización del convenio es necesaria y oportuna para garantizar la continuidad del servicio público, reforzar la cooperación institucional entre las administraciones firmantes y asegurar una gestión eficiente, coordinada y plenamente electrónica de los procedimientos objeto del convenio.