Baleares gana más de 24.000 afiliados en junio y supera los 678.000 cotizantes

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PALMA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

Baleares ha registrado en junio 678.195 afiliados a la Seguridad Social, 24.372 más que el mes anterior (+3,73%), según los datos hechos públicos este jueves por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En términos interanuales, la afiliación en la Comunidad Autónoma se ha incrementado en 20.214 trabajadores respecto a junio de 2025, un 3,07% más.

En Baleares el régimen general de la Seguridad Social cuenta con 564.943 cotizantes, de los cuales 8.510 están registrados como trabajadores del hogar y 2.755 como trabajadores agrarios.

Además, hay 109.543 personas inscritas en el régimen de autónomos y 3.709 en el de trabajadores del mar.