Baleares gana más de 48.000 afiliados en mayo y supera los 653.000 cotizantes

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PALMA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Baleares ha registrado en el pasado mes de mayo 653.823 afiliados a la Seguridad Social, 48.193 más que el mes anterior (+7,96%), según los datos hechos públicos este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En términos interanuales, la afiliación en la Comunidad Autónoma se ha incrementado en 15.233 trabajadores respecto a mayo de 2025, un 2,39% más.

En Baleares el régimen general de la Seguridad Social cuenta con 542.285 cotizantes, de los cuales 8.093 están registrados como trabajadores del hogar y 2.568 como trabajadores agrarios.

Además, hay 108.334 personas inscritas en el régimen de autónomos y 3.205 en el de trabajadores del mar.