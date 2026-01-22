Archivo - Toneladas de residuos en Mallorca - CONSELL DE MALLORCA - Archivo

PALMA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Baleares generó en 2024 un total de 469 kilos de residuos por habitante de las cinco fracciones municipales --orgánico, envases ligeros, papel y cartón, vidrio y rechazo-- a pesar del aumento del índice de presión humana, su cifra más baja de los últimos 15 años.

Así se desprende del informe de datos agregados de gestión de residuos del archipiélago de 2024, que ha sido presentado en la reunión de la Comisión de Residuos celebrada este jueves.

El estudio, según ha informado la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía en un comunicado, arroja una serie de avances en la gestión y mejora de los resultados totales de las islas en todas las fracciones.

La cantidad de residuos generados por las cinco fracciones municipales fue de 469 kilos por habitante, un mínimo histórico de los últimos 15 años.

Las fracciones en recogida separada mejoraron sus tasas, incrementando las toneladas de papel y cartón (+2,5%), envases ligeros (+12,8%) y materia orgánica (+35,7%).

El director general de Economía Circular, Transición Energética y Cambio Climático, Diego Víu, ha considerado que estas cifras "avalan lo que es, sin lugar a dudas, una gestión responsable y honesta" de todas las administraciones implicadas en la gestión de los residuos.

"Es el resultado de poner el foco y empeño en lo importante y que nos conduce a mejorar y aproximarnos a los objetivos", ha celebrado.

EL TRASLADO DE RESIDUOS DE IBIZA

En la sesión ordinaria de la Comisión de Residuos, presidida por Víu, han participado los cuatro consells insulares, el Ayuntamiento de Palma y la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib).

Durante el encuentro se han abordado cuestiones como el estado del convenio de traslado de residuos entre Ibiza y Mallorca, el avance de las negociaciones con los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor (Scrap), la tramitación de los planes directores sectoriales de residuos y el despliegue del impuesto sobre el vertido y la incineración.

"La Comisión de Residuos no es solo un órgano formal, sino una herramienta imprescindible de gobernanza que nos debe permitir avanzar juntos, con ambición y realismo, hacia un sistema de gestión de residuos más eficiente, sostenible y plenamente alineado con los principios de la economía circular", ha destacado el director general.

Víu también ha resaltado la importancia de disponer de espacios estables de diálogo técnico y político que permitan anticipar problemas, compartir información y coordinar respuestas ante los retos derivados del cumplimiento de la normativa vigente y de los objetivos de reducción del vertido, incremento del reciclaje y mejora de la valorización de los residuos.