Baleares guarda un minuto de silencio por las víctimas del COVID-19 en el último día de luto oficial

PALMA DE MALLORCA/MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

Baleares ha guardado este viernes un minuto de silencio en señal de memoria y reconocimiento hacia las víctimas de la pandemia del coronavirus, coincidiendo con la jornada de finalización del periodo de diez días de luto decretado por el Gobierno central.

La Delegación del Gobierno en Baleares, el Govern balear, así como el Ayuntamiento de Palma se han unido a este minuto de silencio para conmemorar a las víctimas y a sus familiares.

Tras el minuto de silencio, la delegada del Gobierno en Baleares, Aina Calvo, ha recordado que este es "un tributo particular a las personas mayores que han perdido la vida y los colectivos más vulnerables". "Esta finalización del luto no significa que no los mantengamos por siempre en nuestra memoria", ha indicado Calvo.

Asimismo, la delegada del Gobierno ha advertido de que "hay que seguir en alerta y que esto no se ha acabado, a pesar de que las cifras han disminuido". "Una única muerte por esta causa seguirá siendo una mala noticia", ha añadido.

Calvo ha recordado la importancia de "cuidarnos y protegernos" frente al virus y para ello ha indicado que es fundamental mantener las medidas de seguridad sanitarias para evitar contagios.

El Ayuntamiento de Palma también se ha sumado a este tributo en la plaza de Cort en un acto en el que han participado el alcalde de Palma, Jose Hila; el concejal de Participación Ciudadana y Gobierno Interior, Alberto Jarabo; el concejal de Cultura y Bienestar Social, Antoni Noguera; el concejal de Deportes, Francisco Ducrós y la concejala portavoz del Grupo Municipal Popular, Mercedes Celeste.

Por su parte, la presidenta del Govern, Francina Armengol, junto con los miembros del Ejecutivo balear han guardado el minuto de silencio a las puertas del Consolat de Mar.

FINALIZACIÓN DEL LUTO OFICIAL

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también ha guardado un minuto de silencio junto con altos cargos y personal de Moncloa. Desde el Ejecutivo central habían invitado a los órganos e instituciones públicas y privadas de España, tanto en el territorio nacional como en el exterior, y muy especialmente todos los ciudadanos, a sumarse a este minuto.

Este mismo viernes a medianoche finalizan los diez días de luto oficial que el Gobierno decretó, por lo que las banderas dejarán de ondear a media asta y en sus moharras ya no lucirán los crespones negros.

Así, todos los crespones desaparecerán este sábado de las banderas en todos los edificios públicos del país, en las oficinas de España en el exterior y en los buques de la Armada.

Fue el pasado 27 de mayo cuando el Boletín Oficial del Estado publicó una orden firmada por Sánchez en la que aseguraba que era "justo homenajear a los compatriotas que han sacrificado sus vidas en el cumplimiento del deber ante una amenaza insólita contra la salud y el bienestar de la nación".