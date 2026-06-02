Baleares lidera el crecimiento de autónomos en España en mayo, con un aumento del 2,2% respecto a abril

Archivo - Varias personas en la terraza de un bar, a 11 de julio de 2023, en Palma - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

Baleares es la comunidad autónoma que ha registrado el mayor crecimiento de autónomos de España durante el mes de mayo, con un aumento del 2,2% en comparación con el mes anterior.

Así se desprende de los datos de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA), que la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía ha destacado en una nota de prensa este martes.

El número de afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) en el archipiélago ha pasado de 105.972 a 108.334 en un mes, con un incremento de 2.361 personas, equivalente a un crecimiento del 2,2%.

La media estatal se sitúa en el 0,4%, por lo que el aumento registrado en las Islas cinco veces superior a la media española. Así, en España, el RETA ha sumado 15.470 nuevos afiliados durante el mes de mayo, de los que 2.361 corresponden a Baleares, que concentra más del 15% de todas las nuevas altas registradas en el país.

La Conselleria ha subrayado que estos datos representan que uno de cada seis nuevos autónomos de España se ha dado de alta en el archipiélago durante el último mes.

Este comportamiento coincide con el inicio de la temporada turística y, según ha remarcado, refleja el dinamismo de la actividad económica en las Islas, especialmente en sectores como los servicios, el comercio, la hostelería y otras actividades vinculadas al turismo.

El dato resulta "especialmente significativo" si se tiene en cuenta que el archipiélago representa aproximadamente el 2,5% de la población española, pero concentra más del 15% de las nuevas altas de autónomos registradas en el país durante el quinto mes del año.

En la comparación interanual, entre mayo de 2025 y mayo de 2026, el número de autónomos afiliados en Baleares ha pasado de 106.137 a 108.334, con un incremento de 2.197 personas.

Este aumento representa un crecimiento del 2,1%, el segundo más elevado de España, solo por detrás de la Comunidad Valenciana, y por encima de la media estatal, situada en el 1,3%.

En el conjunto del país, el número de autónomos ha aumentado en 45.850 personas durante el último año, pasando de 3.414.593 a 3.460.443 afiliados.

Para la Conselleria que dirige Alejandro Sáenz de San Pedro, estas cifras confirman la fortaleza del tejido empresarial balear y la capacidad emprendedora de la sociedad de las Islas.

Así, ha destacado que los autónomos constituyen una pieza clave de la economía balear y contribuyen de manera decisiva a la generación de actividad económica y empleo.