Baleares lidera la llegada de pasajeros aéreos internacionales, con 12,1 millones en lo que va de año, un 2,6% más

Archivo - Pasajeros procedentes de un vuelo con origen Gran Bretaña salen del aeropuerto de Eivissa. - Germán Lama - Europa Press - Archivo

PALMA/MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

Baleares ha recibido 12,1 millones de pasajeros aéreos internacionales entre enero y agosto, con un crecimiento del 2,6% respecto al mismo periodo de 2025.

Según los datos publicados este viernes por Turespaña, esta cifra supone el 15,3% de los más de 79,3 millones de pasajeros arribados a España durante los ocho primeros meses de 2026.

Solo en agosto, el archipiélago recibió 2,6 millones de pasajeros aéreos internacionales, lo que supone un incremento interanual del 1,9%, la cifra más alta del país y el 21,1% del total nacional.

En los ocho primeros meses del año, el aeropuerto de Palma ha recibido a 9,2 millones de pasajeros internacionales, un 2,5% más; y el de Eivissa dos millones, un 1,7% más.

Por lo que respecta a la entrada de pasajeros en compañías aéreas de bajo coste, Baleares suma en lo que va de año 8,5 millones de pasajeros internacionales, una subida interanual del 3,7% que supone el 17,8% del total nacional. En agosto fueron 1,7 millones, un incremento del 3,9% que representa el 23,7% del conjunto del país.

Las compañías tradicionales, por su parte, acumularon 3,5 millones (0,2% más y 11,4% del total) en los ocho primeros meses del año y 821.326 (-2,1% que el año pasado y un 17,2% del total) el mes pasado.

DATOS NACIONALES

En términos generales, las llegadas de pasajeros aéreos internacionales a España alcanzaron los 12,3 millones durante el pasado mes de agosto, lo que supone un crecimiento del 5,5% en comparación con el mismo periodo del año anterior.

El mercado europeo se consolidó como el principal emisor de viajeros al concentrar el 85,7% del tráfico global tras registrar una subida interanual del 5,7%, mientras que las llegadas desde el continente americano aumentaron un 3,9% para representar el 5,8% del flujo total.

Con estas cifras, la cifra acumulada en los ocho primeros meses del año asciende a 79,3 millones de pasajeros internacionales, lo que representa una progresión del 5,2% respecto a 2025 y la suma de casi 3,9 millones de visitantes adicionales.

La evolución del mes de agosto estuvo marcada por el buen comportamiento de emisores tradicionales como Reino Unido e Italia, frente a los retrocesos registrados por Alemania y Francia, además de notables ascensos en mercados secundarios europeos como Polonia y Bélgica, y de largo radio como China, Japón, Canadá y Brasil.

Por mercados emisores, el Reino Unido se mantuvo en cabeza con 2,9 millones de pasajeros -el 23,7% del total- tras avanzar un 7,5% interanual, teniendo en Baleares a su principal destino autonómico con un 26% de cuota.

En segunda posición se situó Alemania, con 1,5 millones de viajeros y un descenso del 1,4% que afectó especialmente a los archipiélagos balear y canario.

Italia, por su parte, emitió 1,3 millones de visitantes tras crecer un 7,7%, con especial dinamismo en la Comunitat Valenciana, Andalucía y el País Vasco, mientras que Francia registró 820.748 llegadas, un 1% menos que en agosto de 2025.

En lo que respecta a la distribución territorial, las seis principales comunidades autónomas receptoras captaron el 96,8% de la demanda internacional con incrementos en todas ellas, destacando la Comunitat Valenciana con un alza del 12,5% y Canarias con la progresión más moderada del 0,9%.

Por aeropuertos, el Adolfo Suárez Madrid-Barajas lideró la red con 2,4 millones de pasajeros (+4,6%), seguido por el de Josep Tarradellas Barcelona-El Prat con 2,2 millones (+5,9%), mientras que las instalaciones de Valencia firmaron el mayor incremento porcentual al subir un 13,4% interanual.