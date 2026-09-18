El PSIB pide que se compense la insularidad y el turismo masivo en la financiación autonómica de Baleares

Archivo - La candidata del PSIB para las elecciones de 2027, Rosario Sánchez, en rueda de prensa. - PSIB - Archivo

PALMA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSIB ha propuesto compensar la insularidad y el impacto del turismo masivo en el nuevo sistema de financiación autonómica de Baleares, que está previsto que se tramite este otoño, a través de enmiendas dirigidas a mitigar la presión de la población flotante, el encarecimiento generalizado de los precios y las dificultades en el mercado de la vivienda.

Se trata de una de las propuestas que ha surgido del consenso entre el partido, la sociedad civil y agentes económicos y sociales de las Islas.

Así lo ha explicado este viernes en una rueda de prensa la candidata del PSIB a las elecciones de 2027, Rosario Sánchez, quien ha recordado que la financiación ya prevé una inyección inicial de 412 millones de euros para Baleares, lo que elevaría a las Islas de la séptima a la segunda posición en el reparto por habitante.