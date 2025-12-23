Baleares llega en noviembre hasta los 2,5 millones de cruceristas y rebasa la cifra de todo el año pasado

Archivo - Un hombre observa el crucero ‘Odyssey of the Seas’, varado en la bahía de Palma, a 24 de mayo de 2021, en Palma de Mallorca, Mallorca, Islas Baleares (España). - Isaac Buj - Europa Press - Archivo

PALMA 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los puertos de Baleares han recibido entre enero y noviembre un total de 2,55 millones de cruceristas, cifra con la que ha rebasado, con un mes de antelación, los 2,49 millones de pasajeros que llegaron al archipiélago en todo 2024.

Son cifras del informe mensual correspondiente al mes de noviembre elaborado por Puertos del Estado, que refleja que la cifra de cruceristas a estas alturas de año se ha incrementado un 4,5% interanual.

Solo en noviembre llegaron 99.381 pasajeros de crucero a los puertos del archipiélago, lo que supone un significativo descenso frente a los 143.976 del mismo periodo del año anterior.

Por lo que respecta al número de buques, en los primeros once meses del año han llegado a Baleares 780 cruceros, un incremento interanual del 2,9%. En noviembre fueron 43, un descenso frente a los 66 del mismo mes de 2024.

Sumando los pasajeros en régimen de transporte y de cruceros, entre enero y noviembre han llegado a las Islas, 9,59 millones de personas, un descenso interanual del 0,8%. En noviembre fueron 405.715, casi 50.000 menos que el año pasado.

RÉCORD NACIONAL DE CRUCERISTAS

Los puertos españoles recibieron la llegada de 13,1 millones de cruceristas entre enero y noviembre de 2025, superando con un mes de antelación el récord histórico del año anterior, cifrado en más de 12,8 millones.

El acumulado del presente año supone un 10% más en comparación al mismo periodo de 2024, con la llegada de un total de 5.074 cruceros, es decir, 744 más (+17,2%).

Incluyendo línea regular y cruceristas, el tráfico total se situó en los 39,7 millones de usuarios con 26,6 millones de línea regular (+1,5%) y los ya mencionados de cruceros. Esta cifra global es un 4,1% superior en comparación a la registrada en los primeros once meses del año anterior.

En cuanto a noviembre, el total de pasajeros alcanzó los 2,8 millones. De ellos, 1,5 millones viajaron en líneas regulares en régimen de transporte (+1%) y 1,3 millones fueron en crucero (-9,7%), según datos publicados por Puertos del Estado.

Por su parte, recalaron 708 cruceros en España en el undécimo mes, lo que supone un crecimiento del 5,6% interanual.

De los 13 millones de cruceristas que llegaron a los puertos españoles en el acumulado, la mayoría lo hicieron al puerto de Barcelona, con 3,8 millones, un 8,7% más en comparación a 2024. Le siguen los registrados en Baleares (2,5 millones y +4,5), Las Palmas (1,7 millones y +12%) y Santa Cruz de Tenerife (1,3 millones y +24,4%).

En noviembre, el puerto de Las Palmas lideró el listado con la visita de 357.443 de pasajeros de cruceros, siendo una cifra un 3,4% inferior al año anterior, seguido por la instalación de Barcelona, con 276.289 (-6%).

En cuanto al número de cruceros, durante los primeros once meses la mayoría recalaron en Barcelona (854 y +12,7%), Baleares (780 y +2,9%), Las Palmas (767 y +30,4%) y Santa Cruz de Tenerife (711 y +45,4%).

A nivel mensual, a Santa Cruz de Tenerife atracaron 197 cruceros, mientras que en Las Palmas fueron 171, seguido de Barcelona y Valencia, que recibieron 81 y 55 barcos, respectivamente.

TRÁFICO DE MERCANCÍAS

Por lo que respecta al tráfico portaurio total de mercancías, los puertos de Baleares han movido 16,5 millones de toneladas en los primeros once meses del año, un incremento interanual del 3,6%.

Solo en noviembre fueron 1,26 millones de toneladas de mercancías, ligeramente por debajo de los 1,27 millones registrados durante el mismo mes de 2024.

De estas, en el acumulado de lo que va de año la mayoría, 16,37 millones (+3,8%), fueron graneles líquidos, graneles sólidos y mercancía general.

Por los puertos del archipiélago pasaron 42.403 buques mercantes entre enero y noviembre (-7,4% interanual), mientras que en noviembre fueron 2.753, por debajo de los 3.130 del mismo mes del año pasado.