Baleares lleva al Tribunal Supremo el real decreto que reparte fondos a las CCAA con zonas tensionadas

Archivo - El vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación del Govern, Antoni Costa, en una rueda de prensa posterior al Consell de Govern. - CAIB - Archivo

PALMA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell de Govern ha autorizado a la Abogacía de Baleares a interponer un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra el real decreto que regula subvenciones directas a las comunidades autónomas que hayan declarado zonas de mercado residencial tensionado.

Así lo ha informado el portavoz del Ejecutivo, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern, unas semanas después de anunciar que la Abogacía lo estaba analizando.

Desde el Govern han criticado que el Consejo de Ministros aprobara este real decreto "sin tener en cuenta" las alegaciones presentadas por el Ejecutivo.

A su entender, la normativa vulnera el principio de igualdad territorial y de autonomía política, además de invadir la competencia autonómica en materia de vivienda.