Baleares movilizará 45 millones para la revisión de precios de obra pública ante el riesgo de que quede sin ejecutar

La presidenta de Illes Balears, Margarita Prohens. - Javier Fernández - Europa Press

PALMA, 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Govern, Marga Prohens, ha anunciado que el nuevo paquete de medidas económicas de 125 millones de euros incluye una partida de 45 millones de euros destinada a la revisión de precios de la obra pública, con el objetivo de garantizar la ejecución de los proyectos en marcha ante el riesgo de que queden paralizados por la escalada alcista de los costes.

Así lo ha manifestado este lunes en declaraciones a los medios tras la reunión mantenida con los agentes económicos y sociales para analizar el impacto de la crisis de Oriente Medio, en las que ha recordado que esta línea de actuación da continuidad a la estrategia ya implementada de 160 millones de euros, donde también se incluyeron fondos para la actualización de los costes de los contratos públicos.