Baleares participa en los Premios Vinari 2026 con un centenar de vinos de 28 bodegas - CAIB

PALMA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural participa esta semana en las catas oficiales de los Premios Vinari 2026, uno de los certámenes vinícolas de referencia a los que ha aportado 101 vinos de 28 bodegas diferentes.

Los vinos de Baleares, que ha sido el territorio invitado de esta edición del certamen, compiten entre sí en diferentes categorías --blancos, blancos con crianza, rosados, tintos, tintos con crianza, espumosos y vinos dulces o de postre-- y optan a las medallas Vinari Gran Oro, Vinari de Oro y Vinari de Plata.

Entre todos los vinos galardonados con una medalla Vinari Gran Oro se otorgará la distinción de Mejor Vino de Baleares del Año, ha informado la Conselleria en un comunicado.

Las catas se realizan a ciegas ante un jurado profesional formado por enólogos, sumilleres y especialistas del sector. En esta edición también participan cuatro profesionales del archipiélago como son Lorenzo González, Marcel Roland Argente, Cristian Moreno y Tolo Hernández.

"Es una excelente oportunidad para dar visibilidad a los vinos de Baleares y al trabajo que realizan nuestras bodegas, que mejoran año tras año la calidad de sus elaboraciones. Demuestra el buen momento que vive el sector vitivinícola balear y su capacidad para ofrecer productos de gran calidad", ha dicho el director general de Calidad Agroalimentaria y Producto Local, Joan Llabrés.