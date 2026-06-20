Baleares participará en un proyecto europeo para combatir la pobreza energética - CAIB

PALMA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Balear de la Energía (IBE) participará en un proyecto europeo para combatir la pobreza energética junto a los ayuntamientos de Valencia y Pamplona, la Asociación de Agencias Españolas de Gestión de la Energía y el Instituto Valenciano de la Edificación.

Esta candidatura ha sido seleccionada en el marco de la convocatoria europea EPAH, una iniciativa que ofrece asistencia técnica especializada para impulsar proyectos de lucha contra la pobreza energética.

De los 250 proyectos presentados a escala europea, 50 han sido seleccionados, según ha informado la Conselleria de Empresa, Autónomos y Energía en un comunicado.

Está previsto que el próximo 7 de julio se firme el plan de trabajo y que las actuaciones empiecen el 1 de septiembre. El objetivo principal del proyecto es desarrollar metodologías y protocolos comunes para la detección, la atención y el acompañamiento de los hogares en situación de pobreza energética severa.

Es una realidad que afecta al 17,7% de la población de Baleares que se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, y al 29% que sufre exclusión residencial.

Además, el 12,7% de los hogares soporta un gasto energético "desproporcionado" en relación con sus ingresos. A esta situación se añade el impacto creciente del cambio climático, con temperaturas cada vez más elevadas, episodios de calor intenso y una elevada humedad ambiental.

El proyecto pretende desarrollar estrategias para que los hogares en situación de pobreza energética puedan beneficiarse de rehabilitaciones exprés o integrales y participen activamente en iniciativas de autoconsumo compartido y comunidades energéticas locales.

"La selección de este proyecto europeo es un reconocimiento al trabajo que, desde hace años, desarrollan las oficinas para la transición energética y, a la vez, demuestra que los grandes retos sociales y energéticos, como la pobreza energética, solo pueden afrontarse desde la colaboración entre instituciones, regiones y países", ha dicho el conseller el ramo, Alejandro Saénz de San Pedro.