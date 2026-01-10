Baleares pide que cualquier innovación en pesca garantice la seguridad de la flota y respete sostenibilidad de recursos

Archivo - Pesca de jonquillo en Baleares - CAIB - Archivo

PALMA, 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Govern balear ha defendido que cualquier innovación en materia pesquera que impulsen las instituciones europeas se haga garantizando la seguridad de la flota y respetando la sostenibilidad de los recursos marinos.

Así se han pronunciado fuentes de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural después de que el Parlamento Europeo haya aprobado recientemente un informe con nuevas medidas para impulsar la transición energética del sector pesquero, entre ellas programas de renovación de la flota, cambios en la legislación vigente y más financiación para facilitar la descarbonización de los buques de la UE.

El texto parte de la idea central de que alcanzar la neutralidad climática en 2050 solo será posible si la flota europea se moderniza mediante una transición justa, que tenga en cuenta el impacto económico sobre el sector, especialmente en los pequeños operadores.

Desde el ejecutivo autonómico han recordado que la flota balear es mayoritariamente de pequeña eslora --menos de diez metros--, lo que limita las opciones tecnológicas actuales.

Las mismas fuentes han defendido de este modo que la construcción de embarcaciones nuevas con motores eléctricos y baterías recargables en puerto es la alternativa más viable, junto con la adaptación de los puertos para estas conexiones.

En cuanto a los arrastreros, señalan que la optimización de los aparejos de pesca, como las puertas que no tocan el fondo, permite reducir hasta un 30 por ciento el consumo de combustible y las emisiones de CO2, una medida que ya se está aplicando con éxito en los Grupos de Acción Local Pesquera (GALP) de Mallorca y Menorca.

Desde la Conselleria que dirige Joan Simonet han destacado que cualquier innovación debe garantizar la seguridad de la flota en condiciones adversas y respetar la sostenibilidad de los recursos marinos, asegurando que los fondos europeos se utilicen en la construcción de barcos nuevos y en la mejora tecnológica de la pesca local.

MEDIDAS PARA IMPULSAR LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA EN LA PESCA

"Este informe establece un enfoque práctico para reducir las barreras a las que se enfrentan los pescadores, apoyar la inversión y la innovación, y mejorar las condiciones de trabajo y de vida a bordo", ha señalado el eurodiputado Ton Diepeveen, de Patriotas por Europa.

Para reducir sus emisiones, la Eurocámara propone renovar los buques y pide a la Comisión Europea y a los Estados miembro que impulsen programas de modernización en colaboración con el sector privado, dado que la flota europea tiene de media una edad de 31,5 años.

Además, reclama una reforma de la Política Pesquera Común (PPC) y del Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA), al considerar que la normativa actual limita el acceso a financiación pública y privada para este tipo de inversiones. Los eurodiputados también piden crear nuevos instrumentos financieros específicos para apoyar la transición energética.

El informe subraya asimismo la necesidad de mejorar la eficiencia energética de los buques. Entre las medidas propuestas figuran la financiación de auditorías energéticas con fondos europeos y el uso de tecnologías como la inteligencia artificial para optimizar las rutas de pesca. La Eurocámara apuesta, además, por definir una hoja de ruta de descarbonización progresiva, basada en datos científicos.

ARTES DE PESCA MÁS SELECTIVOS Y MEJORES CONDICIONES

Más allá de la reducción de emisiones, el Parlamento pone el foco en la innovación en los artes y técnicas de pesca. El desarrollo de equipos más selectivos permitiría reducir las capturas no deseadas, evitar la pesca de juveniles y minimizar el impacto sobre los ecosistemas marinos.

En este sentido, la Eurocámara pide invertir en mejorar la selectividad de los artes, modernizar los buques y reforzar la infraestructura portuaria, con el objetivo de garantizar la seguridad de los pescadores y unas condiciones laborales dignas.