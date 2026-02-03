Baleares pierde más de 8.500 afiliados en enero y comienza el año por encima de los 491.000 cotizantes

Archivo - Una mujer entra a una oficina del SEPE. - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

PALMA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Baleares ha registrado en el pasado mes de enero 491.750 afiliados a la Seguridad Social, 8.560 menos que el mes anterior (-1,71%), según los datos hechos públicos este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

En términos interanuales, la afiliación en la Comunidad Autónoma se ha incrementado en 10.882 trabajadores respecto a enero de 2025, un 2,26% más.

En el conjunto de España, el mercado laboral crece en casi 480.000 de afiliados a la Seguridad Social en los últimos 12 meses, en concreto, 477.818 afiliados en la serie original, hasta un total de 21.573.632.

Se trata de un incremento del 2,3% interanual y del nivel más elevado en un mes de enero en toda la serie.

En concreto, en Baleares el régimen general de la Seguridad Social cuenta con 388.974 cotizantes, de los cuales 7.827 están registrados como trabajadores del hogar y 2.228 como trabajadores agrarios. Además, hay 100.987 personas inscritas en el régimen de autónomos y 1.790 en el de trabajadores del mar.

Por otro lado, al inicio del año había en el archipiélago balear 138 trabajadores en expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), 68 mujeres y 60 hombre.