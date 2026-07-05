Baleares podría reducir un 47% sus listas de espera de dependencia gracias a la nueva financiación estatal

Archivo - Un usuario en silla de ruedas en un aeropuerto. - IMPULSA IGUALDAD - Archivo

PALMA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ampliación que aprobó la semana pasada el Gobierno de España de las cuantías que el Estado transfiere para financiar el sistema de la dependencia supondrá que, a final de 2027, Baleares podría reducir la lista de espera para acceder a una prestación efectiva en un 47,02%, según estimaciones realizadas por Derechos Sociales, el ministerio que ha impulsado esta nueva financiación.

Este 47,02% se traduce en que, en solo un año y medio, el Govern podría conseguir que 1.248 personas dejasen de estar en lista de espera para acceder a una prestación efectiva, un descenso récord que se produce, además, en un contexto en el que, cada año, sube el número de personas que solicitan atención por dependencia.

Según estas mismas estimaciones, a finales de 2027, el Govern dispondrá de fondos suficientes para conseguir que 8.455 personas más reciban una prestación por dependencia, lo que supone un aumento del 27,94% respecto a 2025, y una cifra total de 42.969 personas atendidas dentro del sistema.

Estas estimaciones se han realizado en base a las nuevas cuantías que el Gobierno aprobó la semana pasada y que han implicado que se duplique la aportación estatal que se reparte entre los gobiernos de la CCAA para la gestión de la dependencia en cada territorio.

Las nuevas cuantías se han empezado a abonar en este mes de julio y se traducirán en una inversión adicional de 6.200 millones de euros que se transferirán a los ejecutivos autonómicos de aquí a finales de 2027.

Además de la notable reducción de las listas de espera, y del aumento significativo en el número de personas atendidas, este incremento en la financiación se traducirá también en una mejora en la calidad de las prestaciones que se reciben y en las condiciones laborales del personal que ofrece los cuidados a las personas en situación de dependencia.

Derechos Sociales estima que se seguirán reduciendo las listas de espera y subiendo el número de personas con una prestación más allá de 2027 ya que esta mayor aportación estatal a las CCAA es estructural. Las nuevas cuantías quedan fijadas y blindadas por ley y, por tanto, los gobiernos autonómicos continuarán disponiendo de esta mayor financiación también en 2028 y en años sucesivos.

El delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, ha valorado muy positivamente este "histórico incremento de la aportación del Estado al sistema de dependencia, con el que el Gobierno da cumplimiento a otro de sus compromisos de legislatura y un paso decisivo en la mejora de la calidad de los servicios".

"Ahora cabe esperar que el Govern gestione eficazmente estos recursos para hacerlos legar cuanto antes a las personas beneficiarias de estas prestaciones", ha añadido.