Baleares pone en marcha el centro de control que integra todos los servicios del litoral. - CAIB

PALMA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

PortsIB, dependiente de la Conselleria del Mar y del Ciclo del Agua, ha puesto en marcha un nuevo centro de control del litoral situado en Es Coll d'en Rebassa.

Este espacio, según ha indicado la Conselleria en un comunicado, centraliza todas las operativas relacionadas con la explotación del litoral como limpieza de la costa, gestión de boyas ecológicas, vigilancia e inspección, así como reservas de amarres en línea en los puertos de gestión directa. El objetivo es garantizar la protección, la conservación y el uso ordenado del litoral balear.

El conseller del Mar y del Ciclo del Agua, Juan Manuel Lafuente; el director general de Puertos y Transporte Marítimo, Toni Mercant; y el gerente de PortsIB, Kico Villalonga, han visitado este jueves las instalaciones para conocer de primera mano el funcionamiento del centro y la manera en que se integran los diferentes servicios.

El conseller Lafuente ha resaltado que este centro de control refleja todo el esfuerzo que está realizando el Govern para reforzar la vigilancia y coordinar de manera eficiente todos los servicios que protegen nuestra costa y atienden las necesidades de los puertos y de la ciudadanía.

Por su parte, el gerente, Kico Villalonga, ha añadido que centralizar los servicios permite actuar de manera más coordinada y ágil, mejorando tanto la seguridad como la gestión sostenible del litoral.

Este centro es también la consolidación de las medidas impulsadas por el Govern para reforzar la seguridad y el control del litoral, según han indicado.

Entre estas medidas destaca la puesta en marcha de una flota de 22 embarcaciones, destinada tanto a la vigilancia e inspección de las aguas costeras de todas las islas como a dar apoyo a las operaciones internas de los puertos de gestión directa.

Durante todo el verano se han realizado inspecciones diarias en las cuatro islas, destinadas a controlar la actividad náutica, prevenir el chárter irregular, supervisar los fondeos y garantizar la correcta gestión de los campos de boyas.

Esta labor se ha visto reforzada con tecnología avanzada, como un dron aéreo y un robot submarino (ROV), que permiten ampliar la cobertura y detectar incidencias tanto en superficie como en el fondo marino.

Asimismo, la reciente aprobación de la modificación del Decreto de chárter náutico refuerza la seguridad, regula las prácticas náuticas y asegura el cumplimiento de las obligaciones medioambientales, completando así un dispositivo integral que garantiza una gestión y un control eficaz de todo el litoral.

Para apoyar estas tareas, se han creado quince nuevas plazas de personal, incluyendo ocho inspectores vigilantes, una plaza de jefe de servicio y una de jefe de sección, que coordinarán todas las actuaciones desde el centro de control.

Además, está previsto crear nuevas plazas para tres personas que atenderán las reservas en línea de amarres en tránsito, las reservas de boyas, el servicio de vigilancia e inspección y las llamadas del servicio de limpieza, así como una plaza de jefe de sala y una de coordinador del servicio de limpieza.

El centro está activo todos los días de la semana, de 09.00 a 20.00 horas, y ofrece diferentes canales de comunicación para atender consultas e incidencias de la ciudadanía y de otras administraciones.