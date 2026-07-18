Baleares se prepara para la final del Mundial: Dónde ver España-Argentina este domingo

Multitud con camisetas de las Selección Española de Fútbol en Son Fusteret. - CAIB

PALMA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

España y Argentina disputarán la final del Mundial de fútbol de 2026 y la mayoría de municipios de Baleares han acondicionado espacios públicos para seguir el partido que se jugará este domingo a partir de las 21.00 horas.

A continuación te detallamos una lista con algunos de los puntos de las islas donde puedes acudir para ver el encuentro y disfrutar de alguno de los eventos que han preparado los ayuntamientos con motivo de este partido.

MENORCA

·Maó: plaza de la Esplanada a partir de las 19.30 horas.

·Sant Lluís: pla de sa Creu a las 21.00 horas.

·Alior: Centro cívico de Cala en Porter a partir de las 20.30 horas.

MALLORCA

·Alcúdia: paseo de Pere Ventanyol a partir de las 20.00 horas ocn con la actuación de Red Bellies y Val9 al empezar y acabar el partido.

·Artà: anfiteatro de na Batlessa a las 21.00 horas.

·Capdepera: plaza Cap Vermell, a partir de las 20.00 horas con atuación de DJ Javi Yáñez ·Santanyí: aparcamiento del Centre Jove de Santanyí a las 21.00 horas.

·Campos: pistas de tenis de sa Ràpita a las 21.00 horas.

·Palma: Son Fusteret --para los aficionados de la selección española-- y Son Moix --para los aficionados de la selección argentina-- desde las 18.00 horas con DJ y animación.

·Calvià: plaza de Son Caliu a las 21.00 horas.

·Sóller: plaza de la Constitución a partir de las 20.00 horas.

·Inca: plaza de España a las 21.00 horas.

·Alaró: plaza de la Vila a partir de las 20.00 horas con la actuación de DJ Marieta.

·Sineu: plaza de la Iglesia a las 21.00 horas.

·Algaida: sa plaça d'Algaida a las 21.00 horas.

EIVISSA

·Eivissa: plaza Antoni Albert i Nieto --'fan zone' de España con DJ y animación-- y calle Navarra --'fan zone' de Argentina-- desde las 19.00 horas.

·Santa Eulària: plaza de España desde las 20.00 horas con actuación de DJ Efrain Navarro y actividades infantiles.

·Sant Antoni: paseo de Ses Fonts a las 21.00 horas.

FORMENTERA

·Sant Francesc: plaza de la Constitución a las 21.00 horas.