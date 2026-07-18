El SAMU 061 incorporará tres ambulancias más a su dispositivo durante la celebración de la final del Mundial

Ambulancia del SAMU 061 aparcada. - CONSELLERIA DE SALUD

PALMA 18 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Salud reforzará los dispositivos asistenciales del SAMU 061 con motivo de la final del Mundial de fútbol 2026, que disputarán el domingo España y Argentina a partir de las 21.00 horas.

De esta manera, el SAMU 061 movilizará tres ambulancias más durante la tarde-noche del domingo en la zona de Palma, dos de soporte vital básico (SBV) y una de soporte vital avanzado enfermero (SVAE), según ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado.

También reforzará los efectivos en la Central de Coordinación con un médico y un telefonista más. Estos refuerzos se unirán al dispositivo habitual que el SAMU 061 tiene desplegado diariamente durante los meses de verano.