Baleares presenta un superávit de 146 millones de euros y el 0,46 por ciento del PIB

Publicado 27/12/2018 15:23:41 CET

PALMA DE MALLORCA/MADRID, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

Baleares ha presentado hasta octubre un superávit de 146 millones de euros, lo que equivale a un 0,46 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), según los datos de ejecución presupuestaria publicados este jueves por el Ministerio de Hacienda.

El informe también pone de manifiesto que, en términos de Comunidades, la Administración Regional hasta octubre presenta un superávit de 2.066 millones --0,17% del PIB--, frente al superávit de 494 millones registrado hasta octubre de 2017.

Más concretamente, las otras regiones que presentaron superávits --a parte de Baleares-- fueron Canarias (+1,26 por ciento), Navarra (+0,89 por ciento), Asturias (+0,74 por ciento), País Vasco (+0,62 por ciento), La Rioja (+0,60 por ciento), Galicia (+0,56 por ciento), Comunidad de Madrid (+0,19 por ciento), Cataluña (+0,18 por ciento) y Andalucía (+0,16 por ciento), al tiempo que Cantabria registró también estabilidad presupuestaria.

Por el contrario, registraron déficit las demás regiones: Aragón (-0,07 por ciento), Castilla-La Mancha (-0,39 por ciento), Castilla y León (-0,07 por ciento), Extremadura (-0,03 por ciento), Murcia (-0,64% por ciento) y Comunidad Valenciana (-0,49 por ciento).

Los ingresos del subsector han aumentado en un 5,7 por ciento,

"debido principalmente a la buena evolución de los impuestos sobre la

producción y las importaciones", que crecen un 8,3 por ciento en 972 millones, y el aumento de las entregas a cuenta recibidas, que en conjunto se

incrementan un 6,1 por ciento, 3.167 millones.

A NIVEL ESTATAL

A nivel Estatal, el déficit del conjunto de las administraciones públicas, excluyendo las corporaciones locales se redujo un 34,9 por ciento en los diez primeros meses del año, hasta los 12.924 millones de euros, lo que equivale al 1,07 por ciento del PIB, 0,67 puntos porcentuales menos que el año anterior.

Mientras, el déficit del Estado hasta noviembre se redujo un 31,6 por ciento, hasta los 12.378 millones de euros, equivalente al 1,02 por ciento del PIB, 0,53 puntos porcentuales menos.

La mejora en el déficit del Estado se debe fundamentalmente al incremento de los recursos no financieros, que crecen un 8,5 por ciento, frente a los gastos no financieros, que aumentan un 4,6 por ciento en los once primeros meses del año.

Hasta noviembre, el superávit primario del Estado (la diferencia entre ingresos y gastos sin tener en cuenta el pago de los intereses de la deuda) ascendió al 0,96 por ciento del PIB, frente al 0,52 por ciento registrado en el mismo periodo de 2017.

De su lado, el déficit público fue de 12.924 millones (-34,9 por ciento) hasta octubre, aunque si se incluye la ayuda financiera de 13 millones, alcanza los 12.911 millones. En ambos casos supone el 1,07 por ciento del PIB.

En el desglose de los datos del déficit público, la Administración Central alcanzó un déficit de 9.077 millones en los diez primeros meses del año, el 0,75 por ciento del PIB. El déficit del Estado se sitúa en el 0,66 por ciento del PIB, con una reducción interanual del 39,6 por ciento.

La recaudación neta del IVA en términos homogéneos, es decir corregida del impacto del SII y del distinto ritmo de realización de las devoluciones en ambos años, se incrementó un 4,3%, hasta situarse en un importe de 67.947 millones.