Baleares prevé invertir 122,2 millones hasta 2029 en ampliar y modernizar la red pública de servicios sociales. - CAIB

PALMA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Baleares prevé invertir 122,2 millones de euros hasta 2029 en la construcción, ampliación y reforma de equipamientos sociales para ampliar y modernizar la red pública de servicios sociales, según recoge el Plan de Equipamientos de los Servicios Sociales 2026-2029.

Según ha informado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia en un comunicado, el documento ha recibido este lunes el informe favorable del Consejo de Servicios Sociales, órgano de participación integrado por administraciones públicas y entidades del tercer sector.

El plan contempla actuaciones en los ámbitos de la dependencia, discapacidad, salud mental, inclusión social, infancia, juventud y servicios sociales comunitarios, con el objetivo de ampliar la cobertura de los recursos, mejorar su distribución territorial y acercar los servicios a la ciudadanía.

El Plan de Equipamientos ha sido uno de los principales asuntos abordados en la reunión del Consell de Servicios Sociales, presidida por la consellera Sandra Fernández, en la que también han participado representantes de los consells, la Federación de Entidades Locales de Baleares (Felib) y entidades sociales.

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha destacado que el Consejo de Servicios Sociales constituye un espacio de encuentro entre administraciones y entidades sociales que permite compartir las políticas impulsadas por la Conselleria, recoger sus aportaciones y avanzar de forma coordinada en el fortalecimiento del sistema público de servicios sociales de Baleares.