Baleares es la provincia con más búsquedas de vivienda de una sola habitación, según pisos.com

Archivo - Un cartel de ‘Se alquila' - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PALMA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Baleares es la provincia española con el mayor porcentaje de búsqueda de vivienda de pisos de una sola habitación, con un 9,3%, según pisos.com.

Un análisis elaborado a partir de las búsquedas realizadas por los usuarios del portal revela que el 32,8% de las consultas de vivienda en Baleares corresponde a pisos de tres habitaciones, mientras que el 2,5%, a viviendas de más de cuatro habitaciones.

En concreto, el archipiélago balear es también la provincia con menos búsquedas de pisos grandes, frente a una media nacional del 4,8%.

Aunque el formato de un dormitorio representa apenas el 5,6% de la demanda nacional, hay diferencias entre territorios. Así, Baleares (9,3%) y Canarias (9,2%) lideran el interés por este tipo de inmueble, seguidas de Madrid (7,2%) y de Andalucía y Cantabria, ambas con un 6,2%.

Según pisos.com, se trata, en su mayoría, de mercados con precios elevados, fuerte peso del alquiler y una demanda vinculada a la actividad turística y a la inversión.

En el conjunto de España, el 38,2% de las búsquedas corresponde a viviendas de tres habitaciones. Le siguen las de dos habitaciones (20,3%), las de cuatro (13,2%), las de más de cuatro (4,8%) y, en último lugar, las de una sola habitación (5,6%).

A ello se suma un 17,9% de usuarios que no especifica ningún número de dormitorios en su búsqueda. Si se toma como base únicamente a quienes sí concretan, el piso de tres habitaciones roza el 47% de la demanda expresada, casi uno de cada dos filtros aplicados.