Baleares recibió casi 334.000 turistas extranjeros en noviembre de 2025 y la mayoría fueron alemanes

Archivo - Varios turistas en las inmediaciones de la catedral de Palma de Mallorca, a 16 de abril de 2024, en Palma de Mallorca, Mallorca, Baleares (España). - Tomàs Moyà - Europa Press - Archivo

PALMA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Baleares recibió el pasado mes de noviembre de 2025 un total de 333.856 turistas extranjeros, de los cuales la amplia mayoría, 129.919, eran de nacionalidad alemana.

Así se desprende de la estadística experimental de medición del turismo a partir de teléfonos móviles publicada este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

A los alemanes le siguieron los británicos con 41.916, los franceses con 27.954, los italianos con 15.202, los neerlandeses con 12.657, los suizos con 12.458, los estadounidenses con 10.741, los austriacos con 8.505, los suecos con 8.285 y los polacos con 8.127.

Solo a Palma viajaron 145.095 turistas durante el citado mes, de los cuales el 39,4% fueron alemanes y el 16,3% británicos, situando a la capital balear como el tercer municipio de España con mayor volumen de visitantes extranjeros. Calvià, por su parte, fue el octavo con un total de 79.292, el 39,9% británicos y el 28,8% alemanes.

El archipiélago, durante el mismo periodo, recibió 164.525 visitantes nacionales, la mayoría procedentes de Cataluña (41,672), la Comunidad de Madrid (36.763), Andalucía (25.637) y la Comunidad Valenciana (20.674).

Además, 104.221 residentes en Baleares viajaron a otras comunidades autónomas durante el pasado mes de noviembre, principalmente a Cataluña (31.540), la Comunidad de Madrid (20.750) y la Comunidad Valenciana (17.886).

Otros 62.069 viajaron a otros países, principalmente a Italia (8.824), Francia (8.456), Reino Unido (7.239), Alemania (7.166) y Portugal (4.608).