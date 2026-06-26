Baleares recibirá 84 millones de euros más del Gobierno para financiar el nivel mínimo de dependencia

Archivo - Ayuda a domicilio a personas dependientes - AYUNTAMIENTO DE CARTAGENA - Archivo

PALMA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Baleares recibirá 84 millones de euros más del Gobierno central para financiar el nivel mínimo de dependencia a través del real decreto-ley aprobado el martes por el Ministerio de Derechos Sociales para ampliar las cuantías que el Estado transfiere a los gobiernos de las CCAA por cada persona con un grado reconocido de dependencia.

Según ha informado el Ministerio, esta ampliación de las cuantías entra en vigor de forma inmediata, el próximo 1 de julio, y es especialmente significativa en la dotación destinada por cada persona en grado III (gran dependencia) y en grado II (dependencia severa), que aumentan un 128 por ciento y un 100 por 100 respectivamente.

Estos incrementos, sumados al del 18 por ciento aplicado al grado I (dependencia moderada), implican que la aportación estatal al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) será la mayor de su historia.

En lo que respecta a Baleares, y teniendo en cuenta la última cifra publicada por el Imserso, del 31 de mayo de 2026, en esta comunidad hay 34.514 personas con prestaciones reconocidas.

En base a ello, el Ministerio de Derechos Sociales estima que el Gobierno de España transferirá 84 millones de euros más al Govern entre 2026 y 2027, solo en nivel mínimo.

Es decir, para cubrir las cuantías que el Estado aporta por cada persona con grado reconocido y, por tanto, sin incluir la inversión adicional que supone el nivel acordado, que es la otra vía con la que el Gobierno de España contribuye a la financiación de la dependencia y cuya cantidad se abordará en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del SAAD que se celebra este lunes 29 de junio.

Desglosando por años el incremento estimado para el nivel mínimo, el Govern recibirá 28 millones de euros más en 2026 y 56 millones de euros más en 2027.

En total, la aportación estatal a la dependencia balear será de más de 87 millones de euros en 2026 y de más de 116 millones de euros en 2027.

Según esta misma estimación, la aportación total del Estado al nivel mínimo de la dependencia balear hubiera sido notablemente más baja de no haberse aprobado esta semana la ampliación de las cuantías por grado.

En concreto, en base al número de personas existentes en el sistema actualmente, se habrían transferido 60 millones de euros.