Baleares reclama un mayor margen de decisión en la gestión de los 168 millones de euros del Plan Estatal de Vivienda

El conseller de Vivienda, Territorio y Movilidad, José Luis Mateo, y el director general de Vivienda y Arquitectura del Govern, José Francisco Reynés, en la conferencia sectorial en la que se ha aprobado el nuevo Plan Estatal de Vivienda. - CAIB

PALMA 21 May. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha reclamado un mayor margen de decisión en la gestión de los 168 millones de euros que le corresponden del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 que ha sido aprobado este jueves.

Para alcanzar esta cifra, según ha indicado la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad en un comunicado, la aportación del Ejecutivo autonómico ha tenido que multiplicarse por siete, pasando de 10,4 millones de euros con el plan anterior a 67,2 millones con el actual.

Es proporcionalmente superior al incremento de la aportación estatal, que se multiplica por tres al pasar de 24,6 a 100,8 millones de euros.

En total, el archipiélago aumentará la dotación que le corresponde de 45 a 168 millones de euros, de los cuales 19,2 millones serán para este mismo 2026.

Según ha detallado el Gobierno, al menos un 40% de esos fondos se dedicará a la construcción y adquisición de viviendas, un 30% a la rehabilitación del parque de vivienda ya existente y el 30% restante a garantizar la protección de los colectivos y territorios que más lo necesiten.

"Los ciudadanos de Baleares tienen que saber del esfuerzo que realiza el Govern, que multiplica por siete su aportación, y que esto reforzará el plan de choque que tenemos en marcha desde el primer día", ha afirmado el conseller de Vivienda, José Luis Mateo.

El Ejecutivo autonómico, ha recordado, ya dijo que estaba dispuesto a asumir este mayor esfuerzo presupuestario, pero ha rechazado que los programas y actuaciones del plan hayan sido diseñados por el Gobierno "sin un diálogo efectivo" con las comunidades autónomas o con "condicionantes que limitan el alcance de las medidas".

"No es un plan consensuado, sino un intento del Gobierno central de condicionar y de forzar las políticas de vivienda a pesar de ser competencia de las comunidades", ha sostenido Mateo, quien ha solicitado que se otorgue a las comunidades autónomas un mayor margen de decisión en la gestión de estos fondos.

El conseller ha afirmado que ha votado a favor de la aprobación del Plan Estatal de Vivienda "por responsabilidad" y por "no demorar más" las actuaciones previstas, dado que "ya acumulan meses de retraso".

También ha criticado la "falta de negociación real" por parte del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, algo que le ha trasladado a la ministra Isabel Rodríguez durante la conferencia sectorial de este jueves.

"Esperábamos que nos convocaran a esta conferencia para haber conocido el plan antes de su aprobación por parte del Consejo de Ministros y no después, como ha sucedido", ha lamentado Mateo.