Todas las CCAA aceptan el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030

1089251.1.260.149.20260521141302 La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez (c), durante la reunión de la Conferencia Sectorial de Vivienda y Agenda Urbana. - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

Los gobiernos de todas las comunidades autónomas, reunidos este jueves en la conferencia sectorial de vivienda, han aceptado la propuesta de reparto de los fondos del Plan Estatal de Vivienda, por lo que recibirán los importes en los próximos meses y podrán comenzar las actuaciones durante el segundo semestre del año.

Así lo ha confirmado el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana al finalizar la conferencia sectorial, que ha finalizado con una unanimidad ya prevista por la ministra, Isabel Rodríguez, tras declaraciones de los representantes autonómicos.

Desde el Ministerio consideran que el plan es un acuerdo "importante" por su contenido pero también "por el poderoso mensaje que lanza a la ciudadanía", ya que diferentes administraciones han decidido "remar juntas".

En declaraciones a los medios antes de su participación en la conferencia sectorial, Rodríguez, ha declarado que este acuerdo supone una buena noticia "sobre todo para la ciudadanía" que lo está esperando junto a propuestas "eficaces que den certezas y seguridad a lo que hoy es su principal inquietud".

"Han sido muchos meses de trabajo, de diálogo", ha indicado Rodríguez, que ha puesto en valor que ha señalado que este plan ha contado con la participación no solo de las administraciones públicas sino también de la sociedad, los agentes del sector y que ha recibido hasta 400 propuestas de entidades sociales

La ministra ha puesto en valor que el plan acordado destina el 40% del presupuesto a aumentar la oferta de vivienda protegida de manera permanente, una cuestión que demuestra que "cuando se quiere y se trabaja en él", es posible alcanzar acuerdos entre distintas administraciones.

Asimismo, ha descartado que el reparto de los fondos se vea afectado por los diferentes procesos electorales que se han celebrado ni en el caso de que se produjese un adelanto electoral en el Gobierno central. Así las cosas, las CCAA que acepten el acuerdo este jueves podrían recibir los importes para el mes de julio.

Con todo, desde el departamento ministerial esperan que este acuerdo "marque un punto de inflexión" a partir del que las comunidades autónomas "colaboren de forma leal con el Ministerio de Vivienda" para aplicar todas las medidas de la Ley de Vivienda que sirvan para bajar los precios del alquiler y "frenar la especulación".

El plan está dotado con hasta 7.000 millones de euros, el triple que el anterior, y blinda las viviendas públicas con carácter permanente.

La propuesta del Ministerio mantiene los criterios de reparto utilizados en el anterior Plan Estatal. Además del 40% para vivienda protegida, el plan destina otro 30% a la rehabilitación del parque de vivienda ya existente a través de ayudas específicas y el 30% restante irá destinado a ayudas para la emancipación juvenil, la reducción de la tasa de esfuerzo financiero y la intervención en zonas tensionadas.

Además, el plan introduce el principio de protección indefinida de las viviendas públicas, de manera que los inmuebles que se adquieran y promuevan con fondos del plan tendrán la calificación de protegidos con carácter permanente.

El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 contempla que el Estado asuma el 60% de la inversión prevista, mientras que las comunidades autónomas aportarán el 40% restante, lo que supone que las autonomías tengan que hacer un esfuerzo algo mayor que en los anteriores planes, en los que aportaban el 25% del presupuesto y el resto lo ponía el Estado.

NO ESPECULACIÓN CON VIVIENDA PÚBLICA

Este plan nace bajo el "paraguas" de la Ley por el Derecho a la Vivienda y persigue tres objetivos: construir, rehabilitar y proteger.

Para ello, el Gobierno blinda la vivienda pública y protegida para que nunca se pueda especular con ella, condicionando la financiación de viviendas a que estas sirvan siempre al interés general; incorpora la cláusula antifraude en las adjudicaciones y ofrecerá datos públicos sobre el mercado de la vivienda para que no provengan de "portales privados con intereses privado".

Además, en un ejercicio de gobernanza participativa, el Consejo Asesor de Vivienda analizará el cumplimiento de este plan con carácter anual.

Asimismo, según indicó la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, el plan también realizará una labor fiscalizadora de todas las administraciones para que el Ejecutivo central no pierda el control del desarrollo de las viviendas que son financiadas con dinero público a través de articular canales de transparencia y de acción con carácter semestral para poder hacer seguimiento.

ESFUERZO POR CC.AA.

En términos absolutos, Andalucía se sitúa como la comunidad con mayor dotación presupuestaria del nuevo plan, al alcanzar los 1.197 millones de euros, lo que supone un incremento de 877 millones respecto al plan previo. Le siguen la Comunidad de Madrid, con 1.113 millones (+815 millones), y Cataluña, con 1.015 millones (+473 millones).

Por su parte, Castilla y León contará con 378 millones de euros del presupuesto, tras sumar 277 millones adicionales, mientras que Canarias alcanzará los 371 millones (+272 millones). Galicia dispondrá de 399 millones, con un aumento de 293 millones, mientras que Castilla-La Mancha, recibirá 280 millones (+205 millones).

A Comunidad Valenciana le corresponderán 798 millones (+558 millones); Aragón, 266 millones (+195 millones); a Islas Baleares, 168 millones (+123 millones); y a Asturias, 231 millones (+175 millones). La Región de Murcia recibirá 308 millones, lo que supone un incremento de 258 millones.

A Cantabria le corresponderán 133 millones (+98 millones); a Extremadura, con 210 millones (+154 millones); y La Rioja, 266 millones (+195 millones).

Respecto a las ciudades autónomas, Ceuta contará con una dotación de 7 millones de euros, lo que representa un aumento de 4,7 millones, mientras que Melilla dispondrá igualmente de 7 millones, con un incremento de 2,8 millones respecto al periodo anterior.