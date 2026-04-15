Baleares refuerza su posicionamiento en los espacios europeos de innovación en bioeconomía. - CAIB

PALMA 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

El clúster de Biotecnología y Biomedicina de Baleares (Bioib) ha participado en la Convención Empresarial Regional de Bioeconomía (CARB) 2026, celebrada en Tolosa, con el objetivo de reforzar el posicionamiento de las Islas en Europa en esta materia.

Según ha informado este miércoles la Conselleria de Economía, Hacienda e Innovación en un comunicado, el Bioib ha presentado el modelo que promueve en Baleares con el apoyo de la Fundación Bit, basado en un ecosistema integrado que conecta la salud humana, animal y ambiental.

La Conselleria ha destacado que la presentación del Bioib ha puesto en valor el potencial de Baleares como un "laboratorio natural para la innovación", gracias a su biodiversidad, sus ecosistemas insulares y su capacidad para probar soluciones en entornos reales en ámbitos como la salud, el medio ambiente y la agroalimentación.

Esta convención se enmarca en el proyecto europeo Economía Circular y Soluciones Sostenibles en Agroalimentación en el Mediterráneo (Cesam), liderado por la Eurorregión Pirineos Mediterráneo, que impulsa la cooperación interregional y la transferencia de conocimiento en ámbitos estratégicos de la economía circular y la sostenibilidad vinculados a la investigación y la innovación en el sector agroalimentario.

Durante la convención también se han expuesto proyectos sobre resiliencia climática y agricultura sostenible, producción alimentaria eficiente, protección de ecosistemas marinos, desarrollo de materiales sostenibles, economía circular e innovación en el sistema sanitario, con reducción de residuos y digitalización.

Por otra parte, la Fundación Bit participará este miércoles en una serie de reuniones de intercambio con los socios del proyecto Cesam para conocer ejemplos de apoyo específico por sectores y las prácticas en innovación y economía circular que se aplican en la región de Occitania.