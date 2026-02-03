Baleares registra 21 casos de hepatitis A hasta noviembre de 2025, la mitad que el año pasado

Archivo - Virus hepatitis, hígado. - RASI BHADRAMANI/ ISTOCK - Archivo
MADRID/PALMA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -
Baleares ha registrado 21 casos de hepatitis A desde comienzo de 2025 hasta el 2 de noviembre del mismo año, 25 menos que en el mismo periodo del año anterior, según se desprende del informe de evaluación de riesgo publicado por el Ministerio de Sanidad.
En términos generales, España ha registrado en este tiempo 1.680 casos de hepatitis A superando en un 62 por ciento los 1.038 casos notificados en todo 2024 y llegando casi a duplicar los 680 casos observados en los 10 primeros meses del año pasado.
De este modo, en 2025 ha continuado la tendencia creciente observada en 2024, cuando se advirtió un "cambio de patrón epidemiológico". Durante el periodo analizado para 2025, el incremento es de un 534 por ciento y de un 400 por ciento con respecto al mismo periodo de 2022 y de 2023, respectivamente.
De los 1.680 casos de hepatitis A notificados hasta la semana 44 de 2025, 1.190 han sido en hombres y 490, en mujeres, con una tasa de notificación de 3,46 casos por cada 100.000 habitantes. Respecto al origen de los casos, 1.441 eran no importados (85,8%), frente a los 239 importados (14,2%).
Asimismo, se han notificado 67 brotes de hepatitis A, con un total de 244 casos, lo que supone un aumento en el número de brotes respecto al mismo periodo de 2023 y 2024, cuando hubo 11 y 50 brotes, respectivamente. De estos 67 brotes, ocho fueron importados (11,9%).
La información sobre hospitalización estaba disponible en 1.404 casos, de los que 825 (58,8%) requirieron hospitalización. Solo se notificaron tres muertes, entre los 1.335 casos para los que había información
El aumento de infecciones ha afectado a la mayoría de las comunidades autónomas. En todos los territorios, excepto en Cantabria, el número de casos acumulados ha sido superior a la mediana de casos notificados en años previos en el mismo periodo. Mientras, en Cantabria y en las ciudades autónomas el número de casos ha sido similar o inferior.