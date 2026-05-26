Baleares registra 215.648 pensiones en mayo, 1,91% más que en 2025, con una cuantía media de 1.280 euros (+4,52%)

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PALMA 26 May. (EUROPA PRESS) -

El número de pensiones contributivas en Baleares se situó en 215.648 en el mes de mayo, un 1,91 por ciento más que en el mismo mes de 2025 (1,54 por ciento en España), con una cuantía media de 1.279,83 euros, inferior a la media nacional que es de 1.370,71 euros, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones recogidos por Europa Press.

La cuantía media de las pensiones en Baleares ha crecido un 4,52 por ciento con respecto a mayo de 2025, un aumento que es ligeramente inferior a la media (4,55 ciento).

De las 215.648 pensiones registradas en las Islas, hay 18.491 personas con una pensión de incapacidad permanente --con una prestación de 1.190,25 euros al mes--, 145.280 con una pensión por jubilación --1.451,28 euros al mes-- y 45.700 con una pensión por viudedad --879,94 euros al mes--.

Además, hay 6.060 personas que perciben una pensión por orfandad --468,11 euros al mes-- y 117 por favor de familiares --791,15 euros al mes--.

DATOS NACIONALES

En todo el país, la Seguridad Social destinó en el presente mes de mayo la cifra récord de 14.365,8 millones de euros al pago de la nómina ordinaria mensual de las pensiones contributivas, un 6,1% más que en igual mes de 2025.

Esta nómina incluye la revalorización de las pensiones aprobada por el Gobierno para 2026. Con carácter general, la subida alcanza el 2,7%, en línea con el IPC medio entre diciembre de 2024 y noviembre de 2025.

La Seguridad Social ha abonado este mes 10.480.593 pensiones (+1,5%) a 9,47 millones de personas, de las que 6,7 millones son pensiones de jubilación; 2,3 millones son pensiones de viudedad; más de un millón son pensiones de incapacidad permanente; 335.154 son de orfandad y 46.794 en favor de familiares.

LA PENSIÓN MEDIA DE JUBILACIÓN SUBE UN 4,4%

Según el Ministerio, la pensión media del sistema de la Seguridad Social se situó en mayo en 1.370,7 euros mensuales, un 4,6% más que en el mismo mes del año anterior. Esta media incluye la cuantía de las distintas clases de pensión (jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares).

Por su parte, la pensión media de jubilación, que perciben más de dos tercios del total de pensionistas (6,6 millones de personas), alcanzó a 1 de abril los 1.572 euros mensuales, un 4,4% más que en mayo de 2025.