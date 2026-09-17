Baleares registra un déficit de 17.000 viviendas

Archivo - Imagen de recurso de unas viviendas en construcción en Mallorca - TERRAFERIDA - Archivo

PALMA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Baleares registrado un déficit estimado de 17.000 viviendas en relación con el aumento de la población de los últimos 25 años, lo que supone un desajuste de un 14,7%.

La Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad ha presentado este jueves el Observatorio de la Vivienda de Baleares (OHIB), que desvela que la población ha crecido un 46,3% entre 2000 y 2025, mientras que el número de viviendas ha subido un 31,5%.

El director general de Vivienda y Arquitectura, José Francisco Reynés, ha explicado que el déficit de viviendas es del 54,3% en Formentera, del 43,2% en Eivissa, del 11,4% en Mallorca y del 8,4% en Menorca, aunque "no tiene por qué coincidir con la demanda real".

El OHIB ha advertido también del desajuste que se ha producido en 2025 entre el precio que han marcado las plataformas de viviendas y el precio real de la compraventa.

Según los datos expuestos por la Conselleria, plataformas como idealista señalaban que el precio medio al que se vendía el metro cuadrado era de 5.224 euros. No obstante, los registradores destacaban que el precio del metro cuadrado era de 3.988 euros, una cantidad similar a la que ofrece el OHIB, que es de 3.782 euros.

De esta manera, Reynés ha avisado que hay un sobreprecio de los anuncios de la oferta de la vivienda sobre el precio real del metro cuadrado del 38%.

"Es importante tener en cuenta este dato para ser muy prudentes cuando se divulgan datos de portales inmobiliarios, que son precios de oferta y no se deben confundir con los precios reales de compraventa".

Por municipios, el desfase en Formentera es del 49,3%; en Palma, 42,4%; en Maó, 35,5%, y en Eivissa y Ciutadella, de más del 31%.