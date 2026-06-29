Baleares registra en el primer trimestre 1,6 millones de pernoctaciones de turistas residentes en España

Archivo - Turistas en un aeropuerto de Baleares. - Adrià Riudavets - Europa Press - Archivo

PALMA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Baleares ha registrado en el primer trimestre de 2026 un total de 1,6 millones de pernoctaciones de turistas residentes, lo que representa el 1,4% del total nacional, según datos publicados este lunes por el Instituto Nacional de Estadística.

Según los mismos datos, el archipiélago se anotó en los primeros tres meses del año un total de 447.713 viajes, el 1,3% del total, con un gasto total de 134,2 millones de euros, un gasto medio por persona de 300 euros y un gasto medio diario de 81 euros.

Los residentes en Baleares, por su parte, realizaron 4,5 millones de pernoctaciones y 915.190 viajes, con un gasto total de unos 438 millones de euros. Los residentes en el archipiélago se gastaron, de media, en sus viajes, 528 euros por persona y unos 106 euros por persona y día.

En total, los residentes en España realizaron 33,2 millones de viajes en el primer trimestre, un 4,4% menos que en el mismo periodo de 2025.

Los viajes cuyo destino principal fue el territorio nacional disminuyeron un 5,7%, mientras que los realizados al extranjero aumentaron un 3,7%.