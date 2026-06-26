Baleares registra una tasa de litigiosidad de 36,9 asuntos por cada 1.000 habitantes, por debajo de la media

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PALMA 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Baleares presenta en el primer trimestre del año una tasa de litigiosidad de 36,9 asuntos por cada 1.000 habitantes, por debajo de la media nacional (37,15), según datos publicados este viernes por el Consejo General del Poder Judicial.

La tasa de litigiosidad se se concentra mayoritariamente en las jurisdicciones Penal (17,26) y Civil (17,19), seguidas a distancia por la Social (1,80) y la Contencioso-Administrativa (0,66). En promedio, el 27% de los asuntos se resuelven mediante sentencia.

Por su parte, el índice general de pendencia (ratio de asuntos pendientes/resueltos) se sitúa en 3,24, mientras que existe una notable acumulación en la jurisdicción Contencioso-Administrativa, que alcanza una tasa de 9,83, seguida de la Social (4,87) y la Civil (4,76).

El informe arroja una tasa global de resolución de 0,86, lo que refleja que se están resolviendo menos asuntos de los que ingresan.