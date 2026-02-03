Baleares registró un enero cálido, muy húmedo y muy ventoso

Temporal en la playa de Ses Salines, a 29 de enero de 2026, en Ibiza, Islas Baleares (España). - Germán Lama - Europa Press

PALMA, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Enero fue un mes cálido, con una temperatura media de 11 grados centígrados (ºC), y muy húmedo y muy ventoso en Baleares, a causa de una sucesión de borrascas de gran impacto.

Así se desprende del avance climatológico mensual de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) publicado este martes, que señala una anomalía de 0,8ºC en el conjunto del archipiélago.

Por islas, en Mallorca la temperatura media fue de 11ºC (lo que representa una anomalía de 0,6ºC); en Menorca, 11,7ºC (0,5ºC), en Ibiza, 11,7ºC (0,7ºC); y en Formentera, 13ºC (0,5ºC).

Las temperaturas más bajas registradas en el primer mes del año fueron en Mallorca, con -3,7ºC en Escorca; en Menorca, 2,9ºC en Cala Galdana; en Ibiza, 0,4ºC en Sant Joan de Labritja; y en Formentera, 6ºC.

La Aemet ha destacado que en Mallorca ha caído el número de días con heladas, por ejemplo, en Lluc hubo cinco días cuando lo normal son nueve. El día más frío del mes fue el 7 de enero, cuando hubo 12 estaciones con heladas.

LLUVIAS POR ENCIMA DE LO NORMAL

En cuanto a las precipitaciones, el mes de enero ha sido en general muy húmedo en las Islas, con un promedió de 115,2 litros por metro cuadrado (l/m2) cuando lo habitual son 60,3 l/m2. Así, ha llovido casi el doble de lo normal, lo que sitúa el primer mes de 2026 como el séptimo enero más húmedo desde 1961.

Según se señala en el avance climatológico, durante el mes de enero y especialmente en la segunda quincena, Baleares ha estado afectada por una sucesión de borrascas de gran impacto, en total seis, que han provocado intensas precipitaciones, vientos muy fuertes y mala mar.

En Mallorca, en promedio, llovió 119,9 l/m2, cuando lo normal es 59.5 l/m2, un 100% más. La distribución de las precipitaciones en la isla fue generalizada, siendo la mayor parte de la isla muy húmeda.

Las mayores cantidades de precipitaciones mensuales se registraron en la Serra de Tramuntana: Lluc con 308,9 l/m2 (101% por encima de lo normal) y en Son Torrella, con 281,6 l/m2 (un 75% más).

Igualmente, destacan los 116,2 l/m2 recogidos en Palma, en la estación de Porto Pi, donde llovió 3,2 veces más de lo normal y sitúa enero de 2026 como el cuarto mes más lluvioso desde 1978.

Las cantidades máximas de precipitación diarias también se recogieron en la zona de la Serra de Tramuntana. En concreto, el día 19 se registraron 124,5 l/m2 en Lluc y 102,8 l/m2 en Son Torrella.

Por otro lado, la Aemet ha registrado cuatro días de nieve, que es el número que suele nevar en enero. Así, el día 5 nevó por encima de los 800 metros, el día 6 por encima de los 1.300 metros, el día 7 por encima de 500 metros y el día 22 por encima de 1200 metros.

Entre otros datos, han apuntado que hubo seis días de niebla en Mallorca y siete días de tormenta, cuando lo habitual son cinco, y cuatro acompañadas de granizo.

En Menorca, por otro lado, llovió un promedio de 96 l/m2 , cuando lo normal es 53,8 l/m2 , un 78% más de lo normal. La precipitación mensual más alta se registró en Cala Galdana, con 104,1 l/m2, un 92% más de lo habitual.

La precipitación diaria más alta fue de 39,5 l/m2, recogida en el aeropuerto de Menorca el día 18. Igualmente, hubo cuatro días de tormenta (lo normal son tres), un día acompañado de granizo, así como dos días de niebla en la isla.

El mes fue muy húmedo también en Ibiza, donde se recogieron 110,8 l/m2 cuando lo normal son 46 l/m2, es decir, un 148% más que el valor normal.

La estación con mayor cantidad de precipitación mensual fue Sant Joan de Labritja, con un registro de 124,6 l/m2, un 112% más. Cabe destacar los registros de las estaciones de Sant Antoni de Portmany, con 118,2 l/m2 (un 168% más) y del aeropuerto de Ibiza, con 104 l/m2 (un 163% más).

Durante el mes de enero se recogieron 93,8 l/m2 en Formentera siendo lo normal 33,7 l/m2, un 178% por encima de los registros habituales. Hubo tres días de tormenta en Pitiusas, cuando lo normal son dos, y cinco días de niebla.

UN MES MUY VENTOSO

El mes de enero fue, en general, muy ventoso en el archipiélago. Asimismo, en el aeropuerto de Palma se batió el récord de días de viento fuerte en enero, con 15 días, cuando lo normal son cinco. También en Porto Pi se registraron seis días de viento fuerte, cuando normalmente hay cuatro.

En cuanto a la racha máxima de viento del primer mes del año, se registró en Alfàbia el día 31 y alcanzó los 158 kilómetros por hora (km/h). También destacan las rachas de 112 km/h del oeste en Cabrera, de 106 km/h del noroeste en Binissalem y de 95 km/h del oeste en Sóller.

Igualmente, en el aeropuerto de Menorca se registraron 16 días de viento fuerte, cuando lo normal son nueve, y la racha más intensa fue de 89 km/h del norte en Es Mercadal.

En el aeropuerto de Ibiza se registraron también 16 días de viento fuerte, cuando lo normal son ocho. En esta isla, la racha máxima fue de fue de 98 km/h del oeste en el aeropuerto y, en Formentera, de 87 km/h del oeste, ambas registradas el día 28.

Finalmente, en cuanto al oleaje, en la boya de Dragonera se registraron tres días con alturas significativas de olaje mayores a cuatro metros, la más alta de 4,7 metros el día 20 de enero.

En Menorca hubo cuatro días con alturas significativas de oleaje de más de cuatro metros, el máximo se alcanzó el día 20 con una altura máxima de ola de 5,4 metros en la boya de Maó.