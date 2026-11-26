Comité Técnico Asesor del Plan Territorial de Protección Civil de Baleares - CAIB

PALMA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Emergencias e Interior del Govern mantiene activo el Plan Territorial de Protección Civil de Baleares en el nivel 0, el Plan Platerbal, tras el hundimiento del buque 'Med Emre' cargado con 7.000 toneladas de gasóleo a 25 millas al noroeste de Eivissa.

Así lo ha informado el Govern tras una reunión de seguimiento en el Centro de Coordinación de Emergencias 112 con la participación de la directora general de la Marina Mercante, Ana Núñez, esta tarde.

La directora general ha trasladado a Emergencias que la mancha de gasóleo detectada esta mañana ha desaparecido y que este viernes un equipo de buceadores de Salvamento Marítimo inspeccionará el buque para valorar si presenta daños estructurales.

Asimismo, los tanques que contienen las 7.000 toneladas de gasóleo aparentemente se encuentran en buen estado, ya que no se han detectado manchas de combustible.

También ha informado de que se está estudiando el plan de salvamento preliminar del buque, que ha sido requerido y presentado por el armador.

El buque de Salvamento Marítimo Clara Campoamor ha conseguido amarrar un cabo al 'Med Emre', lo que permite mantenerlo en la posición actual y evitar que derive.

Si este viernes se confirma el buen estado del 'Med Emre' y la capacidad de resistencia del cabo que lo une al Clara Campoamor, se valorará la posibilidad de remolcarlo hasta un puerto de refugio, aún por determinar.

Emergencias 112 de Baleares continúa haciendo un seguimiento permanente de la situación, ha subrayado el Govern.