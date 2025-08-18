Baleares rompe el récord de precio de compra de vivienda alcanzado durante la burbuja inmobiliaria

PALMA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Baleares ha superado este año el precio de compra máximo de la vivienda alcanzado durante los años de la burbuja inmobiliaria.

En concreto, según datos de Fotocasa en julio de 2025 en Baleares el precio medio es un 84% más elevado que el máximo que alcanzó en abril de 2007.

En aquel momento, el precio máximo fue de 2.762 euro/m2 y ahora mismo el precio máximo se sitúa en los 5.069 euro/m2.

Así, si en 2007 comprar una vivienda estándar en Baleares costaba 221.000 euros, en 2025 el precio medio se eleva hasta los 400.000 euros.

De hecho, en mayo de este año Baleares superó la barrera de los 5.000 euro/m2 por primera vez en toda la serie histórica y es ya la comunidad autónoma con el metro cuadrado más caro para comprar una vivienda de toda España.

La directora de Estudios y portavoz de Fotocasa, María Matos, ha alertado de que la accesibilidad a la vivienda está en riesgo debido a que el esfuerzo salarial que los compradores tienen que realizar está en su punto más alto. "Mientras la oferta no aumente, el tensionamiento de los precios se mantendrá. Probablemente, si el ritmo de encarecimiento se mantiene, el año que viene, toda España, alcanzará precios máximos", ha avanzado.

Entre las capitales de provincia, Palma ya rompió el récord el pasado mes de marzo, cuando alcanzó los 4.971 euros/m2. En julio, la vivienda en venta en la capital balear se ha situado en 4.892 euros/m2.