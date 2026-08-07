Baleares seguirá recurriendo a la justicia si el Gobierno decide derivarle menores migrantes de Ceuta

La presidenta del Gobierno de las Islas Baleares, Marga Prohens (i), y el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas (d), durante una reunión en el Consolat de Mar, a 6 de agosto de 2026, en Palma, Islas Baleares (España).- Javier Fernández - Europa Press

PALMA, 7 (EUROPA PRESS)

El Govern balear seguirá recurriendo a la vía judicial si el Gobierno decide incluirle en el reparto de los menores extranjeros no acompañados que accedieron a Ceuta procedentes de Marruecos durante la entrada masiva de la semana pasada.

Lo ha confirmado el portavoz del Ejecutivo autonómico, Antoni Costa, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consell de Govern celebrada este viernes, un día después del viaje a Palma del presidente ceutí, Juan Jesús Vivas.

"El Govern no ha cambiado de opinión, no nos hemos movido ni un milímetro. Por descontado que cumplirá la ley, solo faltaría, pero la ley también nos da una serie de herramientas (...). El estado de derecho nos da las vías para recurrir y seguiremos haciendo lo que hemos hecho hasta ahora, usando todas las vías para oponernos a una medida que creemos que es contraria a los intereses de Baleares", ha dicho el también vicepresidente primero.

El archipiélago, desde que la reforma de la ley de extranjería permitió este mecanismo, ha acogido a cuatro menores migrantes procedentes de Ceuta, Melilla y Canarias después de que no prosperaran sus recursos. En la actualidad está pendiente de un quinto caso, también recurrido, y de tres propuestas de reubicación de las últimas semanas que todavía no son firmes.

Costa ha confiado en que el Gobierno no tenga intención de derivar menores extranjeros no acompañados al archipiélago después de que la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, constatara durante un viaje a Mallorca que los centros están sobreocupados.

"Damos por hecho de que no nos enviarán ni un menor más. Si lo vio la ministra con sus ojos, no creo que cambie de opinión", ha subrayado. Las tres propuestas de reubicación mencionadas, no obstante, llegaron después de la visita de Rego.

El posicionamiento del Govern llega después de que el vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, asegurara que los gobierno autonómicos del partido "cumplirán con la ley" en relación a los menores migrantes.

También de que Vivas se reuniera en Palma tanto con la presidenta del Ejecutivo balear, Marga Prohens, como con el Rey Felipe VI. En su comparecencia posterior, dijo que la ciudad autónoma no renunciaría al reparto de menores migrantes y apeló a la solidaridad del resto de comunidades.

Sí que puntualizó, no obstante, que "no se le ocurriría" pedirle un esfuerzo a Baleares dado que ya tiene sus servicios de atención de menores en una situación de saturación.

Preguntado por el contenido de la reunión entre Prohens y Vivas, el portavoz del Govern ha admitido que no se llegaron a elevados "niveles de concreción", aunque sí sirvió para trasladarle apoyo al presidente ceutí.

"Baleares y todo el Govern estamos a disposición de Ceuta en lo que podamos ayudar, que no es mucho, pero si podemos estamos dispuestos", ha subrayado.