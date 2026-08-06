Ceuta "no renunciará" al reparto de los menores no acompañados y apela a la solidaridad del resto de comunidades

Niños y niñas esperan a las puertas de la Jefatura Superior de Policía de Ceuta para que les registren, a 7 de agosto de 2026, en Ceuta (España). - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press

PALMA, 6 (EUROPA PRESS)

El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha dicho que la ciudad autónoma "no renunciará" a la aplicación de la ley de extranjería para derivar menores extranjeros no acompañados a otras comunidades autónomas, a cuya solidaridad ha apelado.

Así se ha pronunciado la tarde de este jueves, al ser preguntado al respecto, en la comparecencia posterior a su audiencia con el Rey Felipe VI en el Palacio de Marivent de Palma.

"En el ámbito de los menores, para nosotros es innegociable el compromiso con el interés superior del menor como una necesidad prioritaria. A eso y a la aplicación de la ley en la materia no vamos a renunciar", ha dicho.

El presidente ceutí ha apelado a la "solidaridad" del resto de comunidades autónomas para poder llevar a cabo el reparto de esto menores, habida cuenta de que los centros de la ciudad se encuentran saturados y atienden a 1.100 cuando su capacidad ordinaria es de una treintena.

Más en detalle, Vivas ha sido preguntado si el reparto de menores no acompañados ha sido uno de los temas que ha abordado en la reunión que esta mañana ha mantenido con la presidenta del Govern balear, Marga Prohens, quien de forma reiterada se ha opuesto a esta medida aunque ha tenido que acatarla en al menos cuatro casos.

"El Govern se ha opuesto pero está cumpliendo la ley, como también lo está haciendo Ceuta, que ya ha trasladado a más de 600 menores", se ha limitado a responder el presidente.

Al preguntarle si han hablado sobre la posibilidad de que Baleares pueda hacer un esfuerzo extraordinario para ayudar a solventar la crisis que enfrenta Ceuta, ha dicho que no ha pensado en ello.

"Evidentemente no se me ocurriría, es decir, Baleares también está sufriendo una presión como consecuencia de ser frontera marítima. Esto se trata de un planteamiento que hay que hacer de manera conjunta, porque hay que tener en cuenta que los retornos son complicados", ha manifestado.

Ha entendido que haya "interés por parte de alguien de reconducir una situación traumática hacia el asunto de los menores", pero ha defendido que, pese a que estos son "una prioridad máxima", lo ocurrido en la última semana en Ceuta "tiene mucha más profundidad".

EL NÚMERO DE MENORES ES UNA INCÓGNITA

La atención de las personas que cruzaron a nado o a pie por la frontera, ha explicado Vivas, ha derivado en una situación de "crisis humanitaria de mucha envergadura", dado que ha llevado a una "situación de colapso" tanto a los centros de menores como de adultos.

"Los servicios de extranjería no han terminado de identificar a todas las personas que llegaron ni al contingente de los que permanecen", ha dicho.

Tampoco dispone de datos de cuántos menores migrantes no acompañados siguen en Ceuta, sobre los que hay disparidad de cifras. Solo la Asociación de Vecinos del Príncipe Alfonso ha contabilizado a 4.860 en un censo que carece de carácter oficial, mientras la Delegación del Gobierno ha estimado que son 2.500.

Vivas ha puesto en duda que el censo de los vecinos del barrio ceutí solo incluya a menores extranjeros no acompañados, aunque la entidad ha asegurado que todos ellos han sido identificados como tales. La mayoría de ellos, siempre según la asociación, tienen entre 15 y 17 años, aunque también hay de 11 o 13.