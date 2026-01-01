Baleares será la sede del Congreso Estatal del Voluntariado en 2028

Voluntariado - CAIB

PALMA 1 Ene. (EUROPA PRESS) -

Baleares será la sede del Congreso Estatal del Voluntariado en el año 2028, tras acordarse así en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.

Según ha destacado la Conselleria de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia en una nota de prensa, esta decisión sitúa al archipiélago como espacio de encuentro del voluntariado y del Tercer Sector de todo el territorio español.

La designación como sede del congreso se inscribe en el calendario de sedes del Congreso Estatal del Voluntariado para los años 2027, 2028 y 2029.

Así, Baleares acogerá, por segunda vez, un evento de referencia con casi tres décadas de trayectoria, que reúne a administraciones públicas, entidades sociales y voluntarios para compartir experiencias, reforzar la cooperación institucional, favorecer el trabajo en red y poner en valor el papel del voluntariado como elemento clave de cohesión social.

En esta misma reunión también se ha aprobado la prórroga, hasta el 31 de diciembre de 2028, del acuerdo que regula el destino de los fondos del 0,7% del IRPF y del Impuesto sobre Sociedades al Tercer Sector de Acción Social.

De este modo, han subrayado, se asegura la continuidad del modelo de financiación vigente y aporta estabilidad financiera y seguridad jurídica a las entidades sociales que desarrollan programas de atención a las personas.

Además, el acuerdo prevé la creación de un grupo de trabajo para evaluar el funcionamiento del modelo y estudiar posibles mejoras de cara al futuro.