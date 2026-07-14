Baleares suma más de 14.000 afiliados extranjeros en junio y supera los 175.000 cotizantes

Archivo - Trabajadores durante la realización de unas obras - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PALMA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La afiliación media de extranjeros en Baleares ha subido en junio en 14.264 cotizantes respecto al mismo mes del año anterior, lo que supone un aumento del 8,9%, hasta situarse en 175.004 ocupados.

Según los datos publicados este martes por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en comparación con el mes de mayo, la afiliación de extranjeros en las Islas ha registrado una subida del 7,4%, con 12.137 cotizantes más.

Del total, 67.179 proceden de países que forman parte de la Unión Europea (UE), con predominio de Italia (23.142) y Alemania (13.221). El resto, 107.825, provienen de terceros países como Marruecos (17.575) y Colombia (8.156).

Por regímenes, de los 175.004 afiliados extranjeros, 138.034 pertenecen al General y, de ellos, 1.472 están adscritos al Agrario y 4.428 al de Hogar. Por su parte, 30.510 son autómomos y 560 cotizan en el régimen del Mar.

La mayoría se desempeñan en los sectores de la hostelería (61.952), la construcción (19.465) y el comercio (13.858).