Baleares traslada al Consejo Territorial su rechazo a una financiación insuficiente de la dependencia

Archivo - La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, atiende a los medios. - CAIB - Archivo

PALMA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, ha participado este lunes en el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, donde ha defendido la posición del Govern con respecto a la financiación del sistema de dependencia, que ha considerado insuficiente

Durante la reunión, Fernández ha trasladado que las cifras conocidas para Baleares confirman que el incremento previsto en el Real Decreto-ley aprobado por el Gobierno de España sigue siendo insuficiente para corregir la infrafinanciación que soporta la comunidad autónoma.

Según los datos facilitados por el Ministerio de Derechos Sociales, incluso con el incremento previsto, la aportación estatal alcanzaría el 34,47 por ciento del coste del sistema de dependencia en las Baleares y solo garantizado para este ejercicio 2026.

En este sentido, la consellera ha señalado que las cifras conocidas para Baleares demuestran que todavía queda mucho camino para alcanzar una financiación suficiente del sistema.

"El esfuerzo económico continúa recayendo mayoritariamente sobre las comunidades autónomas y es imprescindible que el Estado asuma la parte de financiación que le corresponde y pague la deuda acumulada", ha indicado.

También ha puesto de manifiesto que "los ciudadanos de Baleares no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos", recordando que el País Vasco sí tiene asegurada la financiación de la mitad del coste certificado de la dependencia.

REFORMA DE LA LEY DE DEPENDENCIA

Además de la financiación del sistema, el Consejo Territorial ha abordado el Proyecto de Ley que modifica la Ley de Dependencia y la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad.

En este punto, la consellera ha defendido que el Govern no puede apoyar una reforma de este alcance mientras no vaya acompañada de una memoria económica que permita conocer su impacto real y garantice la financiación necesaria y estable para hacer efectivas las nuevas obligaciones que incorpora.

"No podemos respaldar una reforma que no concreta ni garantiza cómo se van a financiar las nuevas medidas. Las comunidades autónomas somos quienes prestamos los servicios y necesitamos conocer con claridad el impacto económico de cualquier modificación normativa antes de asumir nuevas obligaciones", ha afirmado.

Fernández también ha puesto en valor el esfuerzo realizado por el Govern para reforzar el sistema de dependencia desde el inicio de la legislatura.

En este periodo, el presupuesto destinado a dependencia se ha incrementado un 31,7 por ciento, las prestaciones reconocidas han aumentado un 35,9 por ciento, la lista de espera para la valoración se ha reducido un 15 por ciento y el tiempo medio de resolución se sitúa por debajo de la media nacional.

Fernández ha insistido en que Baleares seguirá defendiendo una financiación suficiente para la dependencia y reclamando que cualquier ampliación de derechos vaya acompañada de la financiación necesaria para garantizar su aplicación efectiva.