Baleares vivió un mes de mayo "muy cálido" y "ligeramente seco"

Archivo - Bañistas en una playa de Palmanova (Calvià). - AYUNTAMIENTO DE CALVIÀ - Archivo

PALMA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha indicado que la temperatura media en Baleares durante el mes de mayo fue de 19,1ºC, lo que supone una anomalía de 1ºC por encima de la media, y cayeron un 28% menos de precipitaciones con 24,9 l/m2, esto implica que se califique como un mes "muy cálido" y "ligeramente seco".

Estas son algunas de las conclusiones extraídas por la agencia de meteorología en su Avance climatológico del quinto mes del año, el que se ha registrado 19,1ºC en Menorca --con 1,3ºC por encima de la media--, 19ºC en Mallorca --un +1,1ºC--, 19,1ºC en Eivissa --un +0,8-- y 19,8ºC en Formentera --un +0,8ºC--.

En una nota de prensa, la Aemet ha resaltado que la primera quincena del mes fue "diferente" de la segunda, puesto que contrastan las bajas temperaturas registradas a mediados de mes y el episodio cálido de los últimos días del mismo.

Las temperaturas máximas se alcanzaron en los últimos días del mes, con 35,6ºC en Pollença, 32ºC en cala Galdana, 34,2ºC en Sant Antoni de Portmany y 28,5ºC en Formentera, todas registradas durante la última semana. Asimismo, se batió el récord de temperatura máxima diaria el 29 de mayo, en el aeropuerto de Menorca al alcanzar los 30,9ºC, con datos desde 1965.

Del mismo modo, la media de las temperaturas máximas superó los registros de récord mensual en algunas estaciones meteorológicas, como es el caso de la de La Molra con 24,2ºC --con datos desde 1988-- y Sant Joan de Labritja con 26,2ºC --con datos desde 1993--.

Por su parte, las temperaturas mínimas más bajas de Mallorca se dieron en Escorca con 2,8ºC, de Menorca en cala Galdana y de Eivissa en Sant Joan de Labritja con 6,6ºC en ambos casos y de Formentera con 10ºC, todas ellas entre el día 16 y 17.

Las temperaturas mínimas más altas se registraron en Capdepera con 22,1ºC, en Ciutadella con 20,3ºC, en Eivissa con 17,4ºC y en Formentera con 18,7ºC, todas ellas los últimos dos días a excepción de Eivissa que se dio el día 1. No obstante, cabe señalar el record diario que se batió en el puerto de Pollença con 20,8ºC, con datos desde 1951.

En Capdepera se registraron seis noches tropicales, tres en Banyalbufar y Cabrera, dos en la Colònia de Sant Pere, Llucmajor, Porto Pi y Sóller y una en Ciutadella. Por eso el número de noches tropicales se ha encontrado, en general, por encima de la media. La mayor parte de las noches tropicales se registraron en los últimos tres días de mes.

En cuanto a las precipitaciones por islas, en Menorca fue seco, en Mallorca e Eivissa normal y en Formentera muy húmedo. Las mayores precipitaciones recogidas durante el mes se registraron en la zona de la Serra de Tramuntana, en concreto en Alfàbia con 47,1 l/m2 --un 10% menos de lo normal-- seguida de Lluc con 45,6 l/m2 --un 37% menos de lo normal--.

La zona más seca de Mallorca fue la del sureste y parte del centro de la isla. Por ejemplo, en Porreres cayeron dos l/m2 únicamente, un 94% menos de lo normal.

También se registraron seis días de niebla en Mallorca cuando lo normal son dos y se observaron seis días de tormenta, uno acompañado de granizo. Por su parte, el día 15 de mayo se avistó una manga marina en la zona de Valldemossa.

En Menorca se registraron 14,6 l/m2 de lluvia, cuando lo normal es 27,2 l/m2, un 47% o la mitad menos de lo normal. En es Mercadal fue donde más llovió, con 28,2 l/m2, un 11% menos de lo normal. Hubo dos días de niebla, cuando lo normal son tres y se observaron tres días de tormenta. El día 15 de mayo se avistó una manga marina en el norte de la isla, en concreto en la localidad de Fornells.

En Eivissa se recogieron 46,4 l/m2, cuando lo normal es 31 l/m2, alrededor de un 50% más. El punto donde más llovió fue el aeropuerto de Eivissa con 57,6 l/m2, un 23% por encima del valor normal. En Formentera fue un mes muy húmedo, ya que se recogieron 56,8 l/m2, lo que supone un valor de 214% por encima del valor normal, es decir más del doble. Hubo dos días de niebla cuando lo normal es que no haya ninguno, tres días de tormentas y un día de lluvia acompañada con barro --cuando lo normal es que no haya--.

El mes de mayo fue, en general, poco ventoso en Baleares. En el aeropuerto de Palma se registró un día de viento fuerte --dos días menos que el valor normal--. En Porto Pi, no se registró ningún día de viento fuerte cuando el valor normal es uno.

En cuanto al aeropuerto de Menorca se registró un día de viento fuerte, cuando el valor normal son seis. Por último, en el Aeropuerto de Eivissa se registró un día de viento fuerte y lo normal es que haya dos. Las rachas de viento más fuertes alcanzaron los 80 km/h en Alfàbia y Cabrera, el día 13, del norte en la primera y del este en la segunda.

La boya de Mahón registró el oleaje más intenso el día 16 de mayo, con 2,7 m de altura significativa y de ola máxima 4,4 m. La boya de Dragonera registró 1,9 m de altura significativa y de ola máxima 3,4 m el día 9 de mayo.