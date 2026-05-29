Baleval denuncia que los rent a car de Eivissa desconocen los cupos de vehículos cuando la regulación comienza el día 1

EIVISSA 29 May. (EUROPA PRESS) -

Las empresas de alquiler de vehículos en la isla de Eivissa todavía no tienen los cupos definitivos para circular este verano, según ha denunciado la Asociación Balear de Alquiler de Vehículos con y sin Conductor (Baleval).

En un comunicado, la entidad explicó que las restricciones para la circulación de vehículos en Eivissa comienzan el 1 de junio, pero el Consell aún no ha notificado los cupos definitivos a las empresas de rent a car. Según han señalado, únicamente disponen de una resolución del conseller ejecutivo del departamento de Territorio, datada el 15 de mayo, con la asignación provisional de cuota para la comercialización diaria de los vehículos de alquiler.

La asociación ha vuelto a reclamar formalmente una rectificación al Consell y no descarta presentar un nuevo contencioso-administrativo contra la institución insular.

Tal y como se describe en el escrito registrado por Baleval ante la institución, "no existe resolución definitiva, válida y eficaz, notificada o publicada por el cauce legalmente procedente. Las empresas no han recibido notificación individualizada ni publicación oficial completa y eficaz que permita conocer con certeza su cupo y los operadores carecen de información definitiva sobre el volumen y tipo de vehículos que pueden comercializar y las condiciones de aplicación. Esta situación supone que el sector sigue en un escenario de incertidumbre plena, agravado ahora por la inminente entrada en vigor del régimen restrictivo".

El presidente de Baleval, Cristóbal Herrera, ha señalado que a partir del 1 de junio trabajarán con normalidad por respeto a sus clientes y trabajadores, pero el Consell está incumpliendo principios básicos de derecho. "No puede exigirnos cumplir cuando aún no nos han notificado los cupos a dos días de la entrada en vigor de las limitaciones. O suspenden las sanciones que se puedan imponer a las empresas o aprueban con carácter inmediato un periodo transitorio en el que nos podamos adaptar", ha concluido.