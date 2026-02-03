Banca March y la Asociación Española Contra el Cáncer renuevan su colaboración para fomentar vocaciones científicas

Archivo - Fachada de la sede de Banca March, a 24 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

PALMA 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

Banca March y la Asociación Española Contra el Cáncer han renovado su acuerdo de colaboración para continuar impulsando el programa 'Ciencia para todos' durante 2026 para fomentar vocaciones científicas y acercar a la sociedad la investigación oncológica.

La decisión llega tras un exitoso primer año en el que la iniciativa ha superado todas las expectativas, logrando la participación de 7.304 personas a través de 323 actividades divulgativas en Baleares, según han informado en un comunicado.

El proyecto, patrocinado por Banca March, tiene como objetivo fundamental despertar vocaciones científicas entre los más jóvenes y acercar a la sociedad los avances en la investigación oncológica.

Durante 2025, se llevaron a cabo 53 charlas y 280 talleres prácticos en 112 colegios, centros y entidades de todas las Islas, demostrando el gran interés que suscita la ciencia cuando se presenta de una manera accesible y experiencial.

La directora de la unidad de Personas, Marca y Sostenibilidad de Banca March, Sonia Colino, ha destacado el orgullo por los resultados obtenidos en 2025. "Ver que hemos podido llevar el interés por la ciencia a más de 7.300 personas, en su mayoría jóvenes, nos confirma que esta alianza es más necesaria que nunca. Renovar nuestro compromiso con la Asociación Española Contra el Cáncer es un paso natural que refleja nuestra filosofía de crecimiento conjunto y nuestro firme apoyo a la sociedad. Invertir en la vocación científica es invertir en un futuro mejor para todos", ha afirmado.

Por su parte, el vicepresidente de la Asociación Española Contra el Cáncer en Baleares, Jaime Bellido, ha subrayado que el apoyo de entidades como Banca March es fundamental para alcanzar el objetivo de superar el 70 por ciento de supervivencia en cáncer para 2030.

"El programa 'Ciencia para todos' no solo inspira a futuros investigadores, sino que crea una cultura científica en la sociedad que es vital para comprender la importancia de la investigación. Las cifras de 2025 son un rotundo éxito y estamos entusiasmados de poder seguir contando con Banca March para dar continuidad a este proyecto tan valioso", ha añadido.

La iniciativa 'Ciencia para todos' es impartida por un equipo de voluntarios con perfiles científicos y sanitarios que diseñan talleres como 'El poder antioxidante de las frutas', 'Extracción de ADN' o 'Investigadores por un día', creando experiencias que simulan el trabajo en un laboratorio y acercan la ciencia a los participantes de forma amena y rigurosa.

Este acuerdo se suma a la colaboración que ambas entidades ya mantenían para ofrecer apoyo a los profesionales de Banca March afectados por el cáncer y a sus familiares, reforzando así un vínculo sólido y comprometido con el bienestar social.