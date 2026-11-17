El Banco de Leche Materna de Baleares, el primero de España, celebra su 25º aniversario - CAIB

PALMA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Salut, Manuela García, ha presidido este martes el acto conmemorativo por el 25º aniversario del Banco de Leche Materna Baleares.

La conmemoración ha reunido a madres donantes, familias de bebés receptores, profesionales sanitarios y representantes institucionales para recordar la historia del primer banco de leche materna de España y reconocer a todos aquellos que han hecho posible su trayectoria.

El acto, según ha informado la Conselleria de Salud, Manuela García, ha contado también con la participación de la directora del Banco de Sangre y Tejidos de Baleares (Bstib), Magdalena Ribot; el director del Banco de Tejidos y director del Banco de Leche Materna, Javier Calvo; y los doctores Antoni Gayà y Sergi Verd, promotores de este proyecto pionero.

La reunión ha servido para conmemorar este cuarto de siglo de solidaridad y para reconocer la contribución de todos aquellos que han hecho posible que la leche materna donada llegue a los recién nacidos más vulnerables.

Desde su creación en 2001, el Banco de Leche Materna de las Islas ha contado con la colaboración altruista de 1.373 madres donantes, que han aportado 7.289 litros de leche materna.

Gracias a ellas, 1.868 bebés han recibido 4.992 litros de leche donada, un recurso especialmente valioso para alimentar a bebés prematuros y a otros en situaciones de vulnerabilidad especial.

La Conselleria ha resaltado que la leche materna donada ofrece importantes beneficios nutricionales e inmunológicos y ayuda a reducir el riesgo de ciertas complicaciones asociadas a la prematuridad, especialmente en bebés nacidos con un peso muy bajo.

"Detrás de estas cifras hay miles de actos de generosidad: madres que, durante su propia lactancia, han decidido compartir parte de su leche para ayudar a otros bebés y familias a las que, en la mayoría de los casos, nunca llegarán a conocer", han subrayado.

Los doctores Antoni Gayà y Sergi Verd, impulsores del proyecto, han compartido con los asistentes recuerdos de los inicios y de las circunstancias que hicieron posible poner en marcha en Baleares un servicio que, en ese momento, aún no existía en ningún otro lugar de España.

También se ha reconocido el trabajo de profesionales que, procedentes de diversos ámbitos sanitarios, técnicos y organizativos, han contribuido al desarrollo del Banco y a garantizar la calidad y seguridad de la leche materna donada.

Durante la celebración, se ha concedido un reconocimiento especial a las madres donantes, a quienes se les ha agradecido cada donación que ha ayudado a mejorar la vida de un bebé. Las familias de bebés que han recibido leche materna donada han compartido su experiencia.

El Banco de Leche Materna forma parte del Banco de Tejidos y lleva a cabo sus actividades en coordinación con los servicios sanitarios relacionados con la atención neonatal.

Su labor incluye la captación y la atención de madres donadoras, la recepción de leche, el procesamiento, los controles de calidad y seguridad, la conservación y la distribución para uso hospitalario según criterios clínicos.