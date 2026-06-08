El Banco de Sangre celebrará colectas especiales por el Día Mundial del Donante de Sangre

Archivo - Autobús para donar sangre en Baleares. - CAIB - Archivo

PALMA 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Banco de Sangre y Tejidos de Baleares ha organizado una serie de colectas especiales en Mallorca, Menorca e Ibiza entre el 10 y el 16 de junio con motivo del Día Mundial del Donante de Sangre, que se celebra el 14 de junio.

Según ha informado la Conselleria de Salud en un comunicado, la campaña, bajo el lema 'Una gota de humanidad. Dona sangre. Salva vidas', incluye distintas acciones de sensibilización y promoción de la donación.

Entre las actividades previstas destaca la colecta del miércoles 10 de junio en el Teatre Principal de Inca. Además, el jueves 11 de junio, coincidiendo con una colecta en el autobús de donación ubicado en Porta Pintada, se presentarán los resultados de la actividad de donación correspondientes a 2025. Además, la sede del Banco de Sangre y Tejidos en Palma instalará una mesa informativa.

El programa continuará el 12 de junio en Sa Pobla con la presentación de campañas conjuntas de donación y aféresis, mientras que el 13 de junio el autobús de donación se desplazará a Son Servera. El 15 de junio habrá una donación en el Hospital San Juan de Dios de Palma.

La campaña finalizará el 16 de junio en Palma Aquarium, donde se presentarán nuevas iniciativas de reconocimiento a los donantes.

En Eivissa se celebrarán colectas en el Consell d'Eivissa, el Hospital Can Misses y el Palacio de Congresos de Santa Eulària des Riu, mientras que en Menorca la jornada tendrá lugar en el Canal Salat de Ciutadella.

El Banco de Sangre ha hecho un llamamiento a la población para que participe en las colectas programadas, especialmente a las personas que nunca han donado sangre.

CALENDARIO DE DONACIÓN

El Banco de Sangre y Tejidos ha programado colectas entre el 10 y el 16 de junio de 2026 en distintos municipios de Mallorca, Menorca y Eivissa.

En Palma, las donaciones se realizarán en el Banco de Sangre y Tejidos de 08.00 a 20.30 horas los días 10, 11, 12, 15 y 16 de junio, además de en otros puntos como la sede de Banco Sabadell (10 de junio), el autobús en Porta Pintada (11 de junio), el Hospital San Juan de Dios (15 de junio) y Palma Aquarium (16 de junio).

En Eivissa habrá colectas el 10 de junio en el Consell d'Eivissa, el 11 de junio en el Hospital Can Misses y el 16 de junio en el Palacio de Congresos de Santa Eulària des Riu.

En Menorca, la donación se realizará el 11 de junio en el Canal Salat de Ciutadella.

En Mallorca, fuera de Palma, habrá puntos en Inca, Manacor, Lloret de Vistalegre, Andratx, Pollença, Sa Pobla, Son Servera, Santa Ponça, Cala Millor y Muro, en distintos horarios entre los días 10 y 16 de junio.