El Banco de Sangre expresa su apoyo a las víctimas de los trenes y hace un llamamiento a la donación

Archivo - Un donante en el Banco de Sangre y Tejidos de Aragón. - GOBIERNO DE ARAGÓN - Archivo

PALMA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Banco de Sangre y Tejidos de Baleares (Bsteib) ha expresado su solidaridad con las víctimas y personas afectadas por el accidente ferroviario de Toledo y ha hecho un llamamiento a la donación de sangre.

En un comunicado, ha explicado que la asistencia sanitaria y la gestión de las reservas de sangre corresponden a las comunidades autónomas, que trabajan de forma coordinada para responder a las necesidades de los hospitales.

Así, los llamamientos urgentes se dirigen, en primera instancia, a la población de las comunidades que están atendiendo a las personas heridas.

En caso de que sea necesario apoyo, los centros de transfusión coordinarán la colaboración entre comunidades en función de las necesidades, las reservas disponibles y la rapidez del transporte.

En este sentido, si se solicita ayuda a Baleares, el Banco de Sangre colaborará, teniendo en cuenta las reservas disponibles, las necesidades asistenciales de las Islas y las particularidades del transporte desde un archipiélago.

Según han subrayado, esta situación obliga a mirar las propias reservas del archipiélago. "Si una emergencia de estas características ocurriera hoy en Baleares, nuestro margen de respuesta se vería limitado por la escasez de determinados grupos sanguíneos", han advertido.

Concretamente, a fecha de 28 de octubre, el Banco de Sangre dispone de 141 unidades de 0 positivo frente a las 365 consideradas óptimas, y de 40 unidades de 0 negativo frente a las 95 consideradas óptimas. Esto supone estar apenas al 38,6 y al 42,1 por ciento de los niveles óptimos de estos grupos, respectivamente.

El Bstib ha hecho un llamamiento a la población de las Islas, especialmente a las personas de los grupos 0 positivo y negativo, para que acudan a donar en los puntos habilitados.

"Necesitamos reforzar las reservas para atender las necesidades habituales de los hospitales y disponer de un margen suficiente ante un incremento imprevisto de la demanda", han sostenido.

Así, han indicado que una emergencia de estas características recuerda por qué es imprescindible donar de forma regular, ya que la sangre debe estar disponible antes de que se produzca una urgencia.

En Baleares, la insularidad añade una dificultad logística, ya que la llegada de sangre desde otras comunidades depende del transporte y requiere tiempo. Por ello, han remarcado, mantener unas reservas suficientes es una responsabilidad compartida que permite cuidar de quienes necesitan sangre cada día y estar mejor preparados ante situaciones extraordinarias.